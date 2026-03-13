  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  НХЛ. «Даллас» разгромил «Эдмонтон», «Вашингтон» одолел «Баффало», «Флорида» обыграла «Коламбус», «Тампа» победила «Детройт», «Вегас» забросил 6 шайб «Питтсбургу»
НХЛ. «Даллас» разгромил «Эдмонтон», «Вашингтон» одолел «Баффало», «Флорида» обыграла «Коламбус», «Тампа» победила «Детройт», «Вегас» забросил 6 шайб «Питтсбургу»

В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» вырвал победу у «Баффало» (2:1), «Флорида» одолела «Коламбус» (2:1 ОТ), «Тампа» обыграла «Детройт» (4:1), «Миннесота» уступила «Филадельфии» (2:3 Б), «Даллас» разгромил «Эдмонтон» (7:2), «Вегас» был сильнее «Питтсбурга» (6:2). 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoНХЛ
результаты матчей
logoКолорадо
logoВашингтон
logoСан-Хосе
logoКалгари
logoСиэтл
logoНью-Джерси
logoВегас
logoБаффало
logoСент-Луис
logoМиннесота
logoДетройт
logoРейнджерс
logoКоламбус
logoВиннипег
logoФлорида
logoЧикаго
logoДаллас
logoАнахайм
logoЮта
logoТоронто
logoПиттсбург
logoВанкувер
logoНэшвилл
logoТампа-Бэй
logoЭдмонтон
logoФиладельфия
logoБостон
logoКаролина
183 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На данный момент количество очков Кучерова меня волнует больше чем то, что сколько осталось шайб Овечкину до рекорда Гретцки.
Ответ Ми Ша
никакого рекорда Грецки нет. Овечкин побил его в прошлом году
Ответ trav
Комментарий скрыт
Тампу с победой, Кучерова с 2 очками и переходом исторических 1100. Василевского с 0.960.
Кучерова с 1100 очков, болелы молний с победой!
Пора Далласу брать кубок уже. Лучшая команда на данный момент
Ответ nesmeshno
Пора Далласу брать кубок уже. Лучшая команда на данный момент
Мини их в первом раунде свипнет
Ответ Fred Lemuer
Квини домой поедет
Капризов и Болди в Соте борются за звание лучшего голеадора команды, пока Хьюз им передачи раздаёт. а Даллас тем временем даже без Рантанена всех катком раскатывает.
как же печально, что Даллас и Сота встретятся в первом раунде плова.
Ответ vulturecrow
Вообще не печально)
Ответ vulturecrow
Все-таки объясните, пожалуйста, логику.. Почему в 1 раунде будут встречаться команды, которые занимают на текущий момент 2 и 3 место в конфе и выгялят на голову сильнее чем нижняя часть таблицы? В чем сакраментальный смысл в такой системе вместо классической 1-8, 2-7, 3-6, 4-5? Разве не логичнее было бы их столкнуть на более поздней стадии плей-офф?
3 гола Дорофееву до своего рекорда по голам (35) 💪💪💪
Вашики Баффало остановили! Спасибо!
Всех болельщиков Тампы с победой, Кучерова с 2-я ассистами и юбилейным 1100 очком, ну и Василевский сегодня хорош
За Тампу!!!
Спортс добился своего, половина народу ушло из комментариев.
Ответ Кино Музыка
тоже заметил. Вашингтон, Тампа, Питтсбург, Сота, Флорида, Эдмонтон, Рейнджерс, Юта... все играют. по Москве - утро пятницы, а не какой-нибудь понедельник. но в комментах тихо.
Ответ Кино Музыка
А что они сделали?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем