У Василевского по 30+ побед в 9 сезонах подряд – 2-й результат в истории НХЛ. Он превзошел серию Руа, рекорд у Бродера (12)

Андрей Василевский записал в актив по 30+ побед в 9 сезонах подряд.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1).

В 44 играх сезона на счету россиянина стало 30 побед. Он достиг этой отметки в 9-м сезоне подряд (начиная с 2017/18). Это 2-й результат в истории лиги.

Василевский превзошел достижение Патрика Руа (8 сезонов подряд, 1995/96 – 2002/03, «Монреаль», «Колорадо»). Рекордом владеет Мартин Бродер (12 сезонов, 1995/96 – 2007/08, «Нью-Джерси»).

По общему числу сезонов с 30+ победами Василевский (9) делит 4-е место в истории лиги с Эдом Белфором и Марком-Андре Флери. В топ-3 входят Бродер (14), Руа (13) и Хенрик Лундквист (11).

Среди россиян второй результат у Сергея Бобровского из «Флориды» (8 сезонов, в текущем – 24 победы).