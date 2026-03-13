У Василевского по 30+ побед в 9 сезонах подряд – 2-й результат в истории НХЛ. Он превзошел серию Руа, рекорд у Бродера (12)
Андрей Василевский записал в актив по 30+ побед в 9 сезонах подряд.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1).
В 44 играх сезона на счету россиянина стало 30 побед. Он достиг этой отметки в 9-м сезоне подряд (начиная с 2017/18). Это 2-й результат в истории лиги.
Василевский превзошел достижение Патрика Руа (8 сезонов подряд, 1995/96 – 2002/03, «Монреаль», «Колорадо»). Рекордом владеет Мартин Бродер (12 сезонов, 1995/96 – 2007/08, «Нью-Джерси»).
По общему числу сезонов с 30+ победами Василевский (9) делит 4-е место в истории лиги с Эдом Белфором и Марком-Андре Флери. В топ-3 входят Бродер (14), Руа (13) и Хенрик Лундквист (11).
Среди россиян второй результат у Сергея Бобровского из «Флориды» (8 сезонов, в текущем – 24 победы).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В современной НХЛ воротчики столько не играют - рекорд вполне может остаться "вечным", т.к. окно у Тампы стремительно закрывается. Указанные Генцел и, тем более, Пойнт проходят свои пики, скорости уже не те, а контракты жирные еще надолго.
Его стрик мог быть 12 сезонов, но после 3 сезонов с 30 победами (1991 по 1994) случился локаут 1994/1995 был всего 48 матчей + эпоха ничьих, он никаких не смог бы выбить 30 побед в укороченном сезоне с ничьими.