  • У Василевского по 30+ побед в 9 сезонах подряд – 2-й результат в истории НХЛ. Он превзошел серию Руа, рекорд у Бродера (12)
У Василевского по 30+ побед в 9 сезонах подряд – 2-й результат в истории НХЛ. Он превзошел серию Руа, рекорд у Бродера (12)

Андрей Василевский записал в актив по 30+ побед в 9 сезонах подряд.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1).

В 44 играх сезона на счету россиянина стало 30 побед. Он достиг этой отметки в 9-м сезоне подряд (начиная с 2017/18). Это 2-й результат в истории лиги. 

Василевский превзошел достижение Патрика Руа (8 сезонов подряд, 1995/96 – 2002/03, «Монреаль», «Колорадо»). Рекордом владеет Мартин Бродер (12 сезонов, 1995/96 – 2007/08, «Нью-Джерси»). 

По общему числу сезонов с 30+ победами Василевский (9) делит 4-е место в истории лиги с Эдом Белфором и Марком-Андре Флери. В топ-3 входят Бродер (14), Руа (13) и Хенрик Лундквист (11). 

Среди россиян второй результат у Сергея Бобровского из «Флориды» (8 сезонов, в текущем – 24 победы). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Вполне может и до Бродера добраться, ему ещё только 32 летом исполнится, для вратаря не возраст! И ещё надо понимать, что в Тампе не только великий Куч играет, а остальные, вроде Хейгела, Генцела или Пойнта играют на подхвате, там ещё Вася рулит, киперов мало ценят, всё лучшее обычно остаётся игрокам атаки, но в Тампе эти двое - Кучеров и Василевский на мой взгляд стоят друг друга и вносят одинаковый вклад в успехи и победы молний!
Бродо сменщикам вообще играть не давал, неудивительно, что стата такая. Характер игры тех дьяволов ему на руку был.
В современной НХЛ воротчики столько не играют - рекорд вполне может остаться "вечным", т.к. окно у Тампы стремительно закрывается. Указанные Генцел и, тем более, Пойнт проходят свои пики, скорости уже не те, а контракты жирные еще надолго.
Касательно Руа, важнейший нюанс
Его стрик мог быть 12 сезонов, но после 3 сезонов с 30 победами (1991 по 1994) случился локаут 1994/1995 был всего 48 матчей + эпоха ничьих, он никаких не смог бы выбить 30 побед в укороченном сезоне с ничьими.
Хороший комментарий, цифры не всегда отражают суть происходящего
Котяра - хорош!
Великий Вася!
Крикунов о словах Ротенберга про ненастоящие победы США и Канады на турнирах без России: «Правильно говорит. Что там они выиграли без нас? И Беларуси не было»
11 минут назад
41-летний Бернс проводит 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
25 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
37 минут назадLive
Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ – внутри закипает злость»
42 минуты назад
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
сегодня, 20:27
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
сегодня, 19:38
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
сегодня, 18:07
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
сегодня, 17:56
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
сегодня, 17:41Фото
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
сегодня, 16:57
Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»
56 минут назад
Черкас о будущем Овечкина: «Может играть и бить новые рекорды, кажется. Все зависит от его состояния»
сегодня, 19:51
Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-ин интересная»
сегодня, 19:26
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
сегодня, 19:14
Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
сегодня, 18:59
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
сегодня, 18:51
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
сегодня, 18:34
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
сегодня, 18:18
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»
сегодня, 17:26
Заварухин про 0:3 «Автомобилиста» от ЦСКА: «Была ротация, хотели проверить парней, чтобы были готовы к плей‑офф. Мы были статистами в некоторых моментах»
сегодня, 15:13
