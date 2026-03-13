Бучневич забил «Каролине» в пустые ворота. У форварда «Сент-Луиса» 15+25 в 65 матчах

Бучневич забил «Каролине» в пустые ворота.

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич забил гол в матче НХЛ с «Каролиной» (3:1).

На 60-й минуте россиянин поразил пустые ворота, набрав 40-е (15+25) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 65 игр.

Сегодня за 17:24 (1:40 – в большинстве, 1:54 – в меньшинстве) у Бучневича 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».