Бучневич забил «Каролине» в пустые ворота. У форварда «Сент-Луиса» 15+25 в 65 матчах
Бучневич забил «Каролине» в пустые ворота.
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забил гол в матче НХЛ с «Каролиной» (3:1).
На 60-й минуте россиянин поразил пустые ворота, набрав 40-е (15+25) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 65 игр.
Сегодня за 17:24 (1:40 – в большинстве, 1:54 – в меньшинстве) у Бучневича 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем