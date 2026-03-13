Шестеркин о том, что сыграл с «Виннипегом» в маске белого цвета: «Она новая. Не было времени отдать на раскраску. Выглядел как экстренный вратарь»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин ответил на вопрос о том, почему вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ в маске белого цвета.

«Новая расцветка. Мне нравится. Это новая маска, не было времени отдать ее на раскраску.

Сегодня выглядел как экстренный вратарь», – сказал Шестеркин.

Шестеркин ни разу не проиграл в основное время в 6 матчах после травмы (4-0-2). У него 21 победа в 40 играх в сезоне при 91,2% сэйвов