Шестеркин о том, что сыграл с «Виннипегом» в маске белого цвета: «Она новая. Не было времени отдать на раскраску. Выглядел как экстренный вратарь»
Игорь Шестеркин рассказал о том, что сыграл с «Виннипегом» в маске белого цвета.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин ответил на вопрос о том, почему вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ в маске белого цвета.
«Новая расцветка. Мне нравится. Это новая маска, не было времени отдать ее на раскраску.
Сегодня выглядел как экстренный вратарь», – сказал Шестеркин.
Шестеркин ни разу не проиграл в основное время в 6 матчах после травмы (4-0-2). У него 21 победа в 40 играх в сезоне при 91,2% сэйвов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем