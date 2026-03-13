Робертсон с 2+2, Маккиннон с 1+3 и Джост с дублем – звезды дня в НХЛ

Джейсон Робертсон, Нэтан Маккиннон и Тайсон Джост – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Нэшвилла » Тайсон Джост с дублем в ворота «Ванкувера» (3:4 Б). У нападающего 3 шайбы в двух последних играх – столько же было в предыдущих 50 в этом сезоне.

Вторая звезда – форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон с 4 (1+3) очками в матче с «Сиэтлом» (5:1). Он сократил отставание в гонке бомбардиров лиги до 2 баллов – 108 очков против 110 у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

Первая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с 4 (2+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (7:2). У игрока 78 (36+42) баллов в 65 играх в сезоне.