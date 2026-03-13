Бобровский – 2-я звезда матча с «Коламбусом»: 30 сэйвов из 31. Победа – 24-я в сезоне

Бобровский признан второй звездой матча с «Коламбусом».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 30 бросков из 31 в матче НХЛ с «Коламбусом » (2:1 ОТ) и был признан второй звездой.

В 45 матчах сезона на счету россиянина 24 победы при 87,8% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 3,03.