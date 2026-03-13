Бобровский – 2-я звезда матча с «Коламбусом»: 30 сэйвов из 31. Победа – 24-я в сезоне
Бобровский признан второй звездой матча с «Коламбусом».
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 30 бросков из 31 в матче НХЛ с «Коламбусом» (2:1 ОТ) и был признан второй звездой.
В 45 матчах сезона на счету россиянина 24 победы при 87,8% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 3,03.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Не лучший сезон конечно для разбора, но в любом случае, это не позволительная игра по ходу всего сезона
Ощущение такое, что команда в целом "не тянет". Видимо, всё-таки сказывается износ за предыдущие три года. Травмы на этом фоне - вполне естественное событие, которое тоже работает "в минус", причём дважды: выпадает и сам травмируемый, и возрастает нагрузка на тех, кто остался в строю, а они сами "на последнем издыхании".
В такой ситуации Бобровский мог "божить", но команду это бы не спасло. Показательный пример - игра в январе против «Каролины», когда "кошки" проиграли 1:9, но Бобровский при этом был лучшим на площадке.