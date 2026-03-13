Бобровский – 2-я звезда матча с «Коламбусом»: 30 сэйвов из 31. Победа – 24-я в сезоне

Бобровский признан второй звездой матча с «Коламбусом».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 30 бросков из 31 в матче НХЛ с «Коламбусом» (2:1 ОТ) и был признан второй звездой.

В 45 матчах сезона на счету россиянина 24 победы при 87,8% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 3,03.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Боб потихоньку возращает себя прежнего, это радует, правда Флориде вряд ли это поможет попасть в плов..
За сегодняшний матч Бобу 1 звезду надо было давать. Как в 7 матче ПО стоял в рамке. Даже не стоял, а крутился, как белка в колесе. Команда конечно постаралась сделать так, что бы не заскучал
Не, ну с таким Бобом как сегодня они реально могут залететь в ПО. Другое дело, что сама Флорида играет через раз. Травмы конечно катастрофически выбили команду: Барков, Маршанд, Джонс, Ткач только недавно вернулся
Ответ Даниил Александров
Не, ну с таким Бобом как сегодня они реально могут залететь в ПО. Другое дело, что сама Флорида играет через раз. Травмы конечно катастрофически выбили команду: Барков, Маршанд, Джонс, Ткач только недавно вернулся
Бобровский примерно так и играет весь сезон. Проблема в том, что полевые "Флориды" постоянно лажают в защите, даже во вчерашнем (выигранном) матче - пяток "привозов" даже в короткой нарезке.
Бобровский продолжает тащить "Флориду" в ПО. Полевые "Флориды" продолжают отказываться играть в защите. Интересно, чья в итоге возьмёт?
Ответ Sergey Glebov
Бобровский продолжает тащить "Флориду" в ПО. Полевые "Флориды" продолжают отказываться играть в защите. Интересно, чья в итоге возьмёт?
Да, в сегодняшнем матче прям видно было, кто уже отпуск запланировал, а кто в хоккей играть пришёл. Хотя, если бы Серёга так большую часть своих матчей провел, то и положение в таблице было другое. А возможно с таким арсеналом травм в ПО наверное делать нечего. Ткачак после выхода не особо впечатляет, хоть и больше очка за игру, Куликов и Носек после больнички больше лажают только. Форслинг слил сезон, хотя наверное нагрузка большая. Экблад и Миккола вообще без комментариев. Столько лажать, мама дорогая. Самоскевич не становится игроком топ-6 и как большая неожиданность игроком топ-6 стал Григ, что вообще в его функции не входило. Родригес невнятно сезон проводит. Лучший защ Джонс - на травме.
Не лучший сезон конечно для разбора, но в любом случае, это не позволительная игра по ходу всего сезона
Ответ Dimitry Steshenko
Да, в сегодняшнем матче прям видно было, кто уже отпуск запланировал, а кто в хоккей играть пришёл. Хотя, если бы Серёга так большую часть своих матчей провел, то и положение в таблице было другое. А возможно с таким арсеналом травм в ПО наверное делать нечего. Ткачак после выхода не особо впечатляет, хоть и больше очка за игру, Куликов и Носек после больнички больше лажают только. Форслинг слил сезон, хотя наверное нагрузка большая. Экблад и Миккола вообще без комментариев. Столько лажать, мама дорогая. Самоскевич не становится игроком топ-6 и как большая неожиданность игроком топ-6 стал Григ, что вообще в его функции не входило. Родригес невнятно сезон проводит. Лучший защ Джонс - на травме. Не лучший сезон конечно для разбора, но в любом случае, это не позволительная игра по ходу всего сезона
Можно добавить ещё и Верхеге, который "потерялся", и Беннетта, который постоянно привозит шайбу на "пятак", только почему-то на свой, и Райнхарта, у которого "прицел сбился".
Ощущение такое, что команда в целом "не тянет". Видимо, всё-таки сказывается износ за предыдущие три года. Травмы на этом фоне - вполне естественное событие, которое тоже работает "в минус", причём дважды: выпадает и сам травмируемый, и возрастает нагрузка на тех, кто остался в строю, а они сами "на последнем издыхании".
В такой ситуации Бобровский мог "божить", но команду это бы не спасло. Показательный пример - игра в январе против «Каролины», когда "кошки" проиграли 1:9, но Бобровский при этом был лучшим на площадке.
