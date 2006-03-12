Патрик Лайне: «Сбрею бороду, когда «Виннипег» завершит сезон. Надеюсь, это будет нескоро»

Форвард Патрик Лайне поделился ожиданиями от матчей плей-офф и рассказал о своей бороде.

– Как вы оцениваете шансы «Джетс» на победу в розыгрыше Кубка Стэнли в этом году?

– Если мы будем демонстрировать наш лучший хоккей или прибавим, у нас есть хороший шанс. В плей-офф всякое может случиться. Но осталось сыграть еще 17 матчей в регулярном чемпионате, и нам надо думать о них в первую очередь. Я бы сказал, что игра, которую мы демонстрируем в последнее время, позволяет нам высоко оценивать наши шансы.

– Вы уже думали, какая атмосфера будет на домашних матчах «Джетс» в плей-офф?

– Я видел много видео и фотографий, когда все трибуны становятся белыми (болельщики надевают белые майки – прим. Sports.ru). Это потрясающее зрелище. Сейчас сложно представить, что испытаешь, когда выйдешь на лед в такой обстановке. Да и рано – мы еще не гарантировали себе место. Но я не сомневаюсь, что эмоции будут бить через край. Все будут заряжены.

– Вы стали седьмым хоккеистом в возрасте до 20 лет, которому удалось забросить не менее 30 шайб в двух сезонах подряд. Вы оказались в компании с Дэйлом Хаверчуком, Стивом Айзерманом и Сидни Кросби. Что это значит для вас?

– Для меня честь, что мою фамилию упоминают в одном ряду с ними. Но я оказался там благодаря партнерам, благодаря той помощи, которую они оказывали мне в эти годы. Я не могу поверить, что оказался в такой компании.

– Вы отращиваете бороду до окончания регулярного чемпионата, потому что заключили пари с другом. Что случится, когда начнется плей-офф?

– Ничего. Все останется как есть. Я сбрею ее после того, как завершится сезон, когда мы сыграем последний матч. Надеюсь, что это будет нескоро, – сказал Лайне.