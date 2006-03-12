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    Куинтон Хауден: «Кто круче — Овечкин или Кросби? Я за Сида — все-таки он канадец»

    Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Динамо Минск КХЛ Куинтон Хауден

    Нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден рассказал, кто на его взгляд сильнее — Александр Овечкин или Сидни Кросби.

    «Кто главная российская знаменитость в Северной Америке? Сложный вопрос. Бесспорно, в этот список входят Овечкин, Малкин.

    Хотите спросить, кто круче — Овечкин или Кросби? Они совершенно разные игроки. Кросби — плеймейкер, хоккеист, который отдает невероятные пасы.

    Овечкин чаще забивает сам, чем начинает игровые комбинации. Но если обязательно надо сделать выбор, то я за Сида — все-таки он канадец», – сказал Хауден.

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