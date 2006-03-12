Нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден рассказал, кто на его взгляд сильнее — Александр Овечкин или Сидни Кросби.

«Кто главная российская знаменитость в Северной Америке? Сложный вопрос. Бесспорно, в этот список входят Овечкин, Малкин.

Хотите спросить, кто круче — Овечкин или Кросби? Они совершенно разные игроки. Кросби — плеймейкер, хоккеист, который отдает невероятные пасы.

Овечкин чаще забивает сам, чем начинает игровые комбинации. Но если обязательно надо сделать выбор, то я за Сида — все-таки он канадец», – сказал Хауден.