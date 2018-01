НХЛ. Радулов забил 17-й гол в сезоне. У него 40 очков в 44 играх

Форвард «Далласа» Александр Радулов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Бостоном».

31-летний нападающий отличился после передачи .

В 44 матчах текущего сезона россиянин набрал 40 (17+23) очков.

Подробную статистику выступлений Радулова вы можете посмотреть здесь.

A shot off the faceoff goes off Khoudobin and Radulov is there to pick up the pieces. Stars lead 2-0. pic.twitter.com/KHJ3hxfI09