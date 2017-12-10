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    НХЛ. Голы Овечкина, Кучерова и Радулова вошли в топ-10 лучших на неделе

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    Официальный сайт НХЛ представил топ-10 лучших голов игровой недели. 

    Лучшим признан гол форварда «Айлендерс» Джонатана Эберле в ворота «Тампы». 

    10. Дэвид Бэкес («Бостон»)

    9. Александр Радулов («Даллас») с передач Тайлера Сегина и Джейми Бенна

    8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») с передачи Ондржея Палата

    7. Тайлер Сегин («Даллас»)

    6. Тэннер Пирсон («Лос-Анджелес») с передачи Тайлера Тоффоли

    5. Тэйлор Холл («Нью-Джерси») с передачи Нико Хишира

    4. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») с передачи Владислава Наместникова

    3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с передачи Коннора Макдэвида

    2. Александр Овечкин («Вашингтон»)

    1. Джордан Эберле («Айлендерс») с передачи Мэтью Барзэла

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