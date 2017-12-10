НХЛ. Голы Овечкина, Кучерова и Радулова вошли в топ-10 лучших на неделе
Официальный сайт НХЛ представил топ-10 лучших голов игровой недели.
Лучшим признан гол форварда «Айлендерс» Джонатана Эберле в ворота «Тампы».
10. Дэвид Бэкес («Бостон»)
9. Александр Радулов («Даллас») с передач Тайлера Сегина и Джейми Бенна
8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») с передачи Ондржея Палата
7. Тайлер Сегин («Даллас»)
6. Тэннер Пирсон («Лос-Анджелес») с передачи Тайлера Тоффоли
5. Тэйлор Холл («Нью-Джерси») с передачи Нико Хишира
4. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») с передачи Владислава Наместникова
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») с передачи Коннора Макдэвида
2. Александр Овечкин («Вашингтон»)
1. Джордан Эберле («Айлендерс») с передачи Мэтью Барзэла
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