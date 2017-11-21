КХЛ запустила голосование среди болельщиков за участников Матча звезд-2018
Стартовало голосование среди болельщиков за участников Матча звезд КХЛ.
Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут сформированы стартовые составы сборных четырех дивизионов – Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.
После болельщиков выбор сделают журналисты, а затем КХЛ выберет оставшихся игроков. Последние четыре участника будут определены по результатам Кубка вызова МХЛ.
Официально составы будут объявлены 12 декабря. Матч звезд КХЛ состоится 14 января в Астане. 13 января пройдет мастер-шоу.
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