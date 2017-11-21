КХЛ запустила голосование среди болельщиков за участников Матча звезд-2018

Стартовало голосование среди болельщиков за участников .

Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут сформированы стартовые составы сборных четырех дивизионов – Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

После болельщиков выбор сделают журналисты, а затем выберет оставшихся игроков. Последние четыре участника будут определены по результатам Кубка вызова МХЛ.

Официально составы будут объявлены 12 декабря. Матч звезд КХЛ состоится 14 января в Астане. 13 января пройдет мастер-шоу.