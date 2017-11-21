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    КХЛ запустила голосование среди болельщиков за участников Матча звезд-2018

    Теги болельщики КХЛ Матч звезд КХЛ

    Стартовало голосование среди болельщиков за участников Матча звезд КХЛ.

    Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут сформированы стартовые составы сборных четырех дивизионов – Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

    После болельщиков выбор сделают журналисты, а затем КХЛ выберет оставшихся игроков. Последние четыре участника будут определены по результатам Кубка вызова МХЛ.

    Официально составы будут объявлены 12 декабря. Матч звезд КХЛ состоится 14 января в Астане. 13 января пройдет мастер-шоу.

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