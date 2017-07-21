КХЛ представила фирменный стиль Недели звезд-2018

разработала фирменный стиль для Недели всех звезд-2018.

Звездный уик-энд пройдет с 10 по 14 января 2018 года в Астане.

«Основу стиля главного шоу сезона составляют детали национального казахского орнамента и цвета государственного флага республики – синий и желтый.

Фирменный рисунок, который будет использоваться при оформлении звездных мероприятий и в производстве сувенирной продукции, создается по принципу мозаики за счет произвольной комбинации своих базовых элементов – кристаллов льда, представленных как в цветном, так и в монохромном вариантах.

Общие стилевые особенности также характеризуют логотип главного шоу сезона, очертания которого напоминают форму юрты – древнейшего символа материальной культуры, занимающего особое место в истории и культуре казахского народа.

Элементы национального орнамента окаймляют эмблемы КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, расположенные внизу логотипа, а в его верхней части наглядно представлен образ современного Казахстана, отраженный в силуэте зданий городского центра и его главной достопримечательности – монумента «Байтерек», – говорится на официальном сайте КХЛ.

Иллюстрации: официальный сайт КХЛ