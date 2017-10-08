Овечкин повторил 100-летний рекорд НХЛ, забив не менее 3 голов в каждой из 2 стартовых игр сезона
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Монреалем» (6:1) оформил покер.
Ранее в стартовой игре чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4 Б) россиянин забросил 3 шайбы.
Таким образом, Овечкин стал 4-м в истории лиги игроком, забившим не менее 3 голов в каждом из 2 стартовых матчей сезона.
В декабре 1917 года подобное удалось Саю Деннени («Оттава»), Регу Ноблу («Торонто») и Джо Мэлоуну («Монреаль»), забросившим по 3 шайбы.
Овечкин забил 7 голов в двух первых матчах. Такого не было 100 лет
Alex Ovechkin matched a 100-year-old benchmark with hat tricks in each of the @Capitals first two games of the 2017-18 season. #NHLStats pic.twitter.com/U4W4tZCfxB— NHL Public Relations (@PR_NHL) 8 октября 2017 г.
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