Овечкин повторил 100-летний рекорд НХЛ, забив не менее 3 голов в каждой из 2 стартовых игр сезона

Капитан «Вашингтона» в матче с «Монреалем» (6:1) оформил покер.

Ранее в стартовой игре чемпионата с «Оттавой» (5:4 Б) россиянин забросил 3 шайбы.

Таким образом, Овечкин стал 4-м в истории лиги игроком, забившим не менее 3 голов в каждом из 2 стартовых матчей сезона.

В декабре 1917 года подобное удалось Саю Деннени («Оттава»), Регу Ноблу («Торонто») и Джо Мэлоуну («Монреаль»), забросившим по 3 шайбы.

Овечкин забил 7 голов в двух первых матчах. Такого не было 100 лет

Alex Ovechkin matched a 100-year-old benchmark with hat tricks in each of the @Capitals first two games of the 2017-18 season. #NHLStats pic.twitter.com/U4W4tZCfxB