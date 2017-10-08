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    Овечкин повторил 100-летний рекорд НХЛ, забив не менее 3 голов в каждой из 2 стартовых игр сезона

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Монреалем» (6:1) оформил покер.

    Ранее в стартовой игре чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4 Б) россиянин забросил 3 шайбы.

    Таким образом, Овечкин стал 4-м в истории лиги игроком, забившим не менее 3 голов в каждом из 2 стартовых матчей сезона.

    В декабре 1917 года подобное удалось Саю Деннени («Оттава»), Регу Ноблу («Торонто») и Джо Мэлоуну («Монреаль»), забросившим по 3 шайбы.

    Овечкин забил 7 голов в двух первых матчах. Такого не было 100 лет

     

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