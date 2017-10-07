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    НХЛ. Овечкин сменил компанию-экипировщика и заключил контракт с CCM

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ игровая форма

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сменил компанию-экипировщика.

    Новый контракт форвард подписал с CCM. Во время предсезонной подготовки он тренировался в перчатках фирмы CCM. В коньках и с клюшкой этого производителя он вышел на выставочный матч с «Монреалем». 

    В конце предыдущего сезона у Овечкина закончился контракт с компанией Bauer, который был подписан в 2011 году.

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