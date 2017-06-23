Геннадий Величкин: «Проект календаря КХЛ никуда не годится, он будет проходить притирку»
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал проект календаря КХЛ на следующий сезон.
«Я уже успел пообщаться с авторами календаря. В течение недели мы будем вести каждодневные консультации.
Конечно, этот проект никуда не годится. Сейчас трудно его оценить, но на сто процентов он не хороший. Этот проект будет проходить притирку.
Уверен, у нас будет возможность его поменять. Надеемся, готовый календарь будет гораздо лучше», – сказал Величкин.
Официальная презентация календаря лиги состоится 12 июля.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.