Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал проект календаря КХЛ на следующий сезон.

«Я уже успел пообщаться с авторами календаря. В течение недели мы будем вести каждодневные консультации.

Конечно, этот проект никуда не годится. Сейчас трудно его оценить, но на сто процентов он не хороший. Этот проект будет проходить притирку.

Уверен, у нас будет возможность его поменять. Надеемся, готовый календарь будет гораздо лучше», – сказал Величкин.

Официальная презентация календаря лиги состоится 12 июля.