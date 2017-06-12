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    Генменеджер «Питтсбурга»: «Кросби входит в число 3-4 величайших игроков в истории НХЛ»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Сидни Кросби Джим Рутерфорд НХЛ

    Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд поделился мнением о карьере капитана команды Сидни Кросби

    «Он входит в число 3-4 величайших игроков в истории НХЛ. Если рассуждать об этом, его имя, без сомнения, является частью этой дискуссии. Это очень особенная ситуация», – сказал Рутерфорд. 

    Кросби стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли и двукратным – «Конн Смайт Трофи».

    В минувшем сезоне он также выиграл Кубок мира со сборной Канады и стал самым ценным его игроком. 

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