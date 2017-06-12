Генеральный менеджер Джим Рутерфорд поделился мнением о карьере капитана команды .

«Он входит в число 3-4 величайших игроков в истории . Если рассуждать об этом, его имя, без сомнения, является частью этой дискуссии. Это очень особенная ситуация», – сказал Рутерфорд.

Кросби стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли и двукратным – «Конн Смайт Трофи».

В минувшем сезоне он также выиграл мира со сборной Канады и стал самым ценным его игроком.