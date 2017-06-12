Генменеджер «Питтсбурга»: «Кросби входит в число 3-4 величайших игроков в истории НХЛ»
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд поделился мнением о карьере капитана команды Сидни Кросби.
«Он входит в число 3-4 величайших игроков в истории НХЛ. Если рассуждать об этом, его имя, без сомнения, является частью этой дискуссии. Это очень особенная ситуация», – сказал Рутерфорд.
Кросби стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли и двукратным – «Конн Смайт Трофи».
В минувшем сезоне он также выиграл Кубок мира со сборной Канады и стал самым ценным его игроком.
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