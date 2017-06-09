Форвард «Питтсбурга» прокомментировал победу над «Нэшвиллом» (6:0, 3-2) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли и тот факт, что сбылось его предсказание о голе Фила Кессела.

«Я не первый день в хоккее, так что чувствую игроков и партнеров. На самом деле, я надеялся, что Фил забьет еще в предыдущей игре. Когда игрок такого калибра долго не забивает, то рано или поздно он должен выстрелить. Можно сказать, что это такое чутье. Я рад, что так сложилось. Хотя такие предсказания опасно делать, и я стараюсь часто не загадывать наперед.

Конечно, такой старт задает тон всей игре. Открыть счет на второй минуте при игре в большинстве – это очень большое дело. Когда получается так начать встречу, мы продолжаем идти вперед и играть в свой хоккей.

Мы понимали, что после двух поражений в сегодняшняя игра была очень важной. Так продолжать играть было нельзя, надо показывать свой хоккей. С первой смены было видно, что мы настроены только на победу. Мы были в очень хорошей форме: заработало большинство, пошли броски, мы удачно играли на добиваниях. Когда мы ловим свою игру, нас тяжело остановить.

Стычка с Йоси в третьем периоде? Мне не понравилось, что они вдвоем с Суббаном прыгнули на Патрика Хернквиста и начали толкать его. В принципе, следовало ожидать, что при таком счете с обеих сторон пойдет грязная игра. Такое часто происходит.

За нашими плечами большой опыт, так что мы понимаем, что впереди нас ждет самая сложная игра. Надо сделать выводы и шестой матч начать так же: быстро повести в счете и забрать игру под свой контроль. После сегодняшнего матча мы очень уверены в себе. Но голов и очков никому предсказывать не буду. Надо просто выиграть и поехать уже отдыхать», – сказал Малкин.