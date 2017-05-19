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    Вячеслав Быков: «Завтра наши навяжут канадцам свой хоккей»

    Теги сборная России Вячеслав Быков сборная Канады ЧМ-2017

    Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков передал впечатления от выступления команды на ЧМ-2017.

    – Мне очень нравится, как команда выступает. Нравится подбор игроков. И я вижу, что от матча к матчу они прибавляют.

    – Что же случилось с командой в матче с командой США на групповом этапе?

    – Были небольшие проблемы в позиционной обороне. Но я думаю, что сейчас внесены коррективы и ребята играют более ответственно и грамотно.

    – Впереди полуфинал с канадцами…

    – Все зависит от того, как соперник дает играть, и от наших амбиций. Завтра наши навяжут канадцам свой хоккей!

    Я не сторонник говорить о скрытом финале, но это будет очень хороший и интересный полуфинал. Многие бы хотели видеть финал Россия – Канада, но есть другое мнение, поэтому они сейчас встречаются на этой стадии. Полуфинал будет очень интересным, хорошие соперники. Будем болеть, надеяться, – сказал Быков.

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