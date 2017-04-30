Капитан Сидни Кросби в игре 2-го раунда плей-офф с «Вашингтоном» (6:2, 2-0 в серии) сделал две голевые передачи.

Канадец в 52-й раз за карьеру в Кубке Стэнли набрал не менее 2 очков в одном матче и вышел на первое место в истории «пингвинов», превзойдя (51).

Кроме того, Кросби укрепил лидерство по этому показателю среди действующих игроков.