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    Кубок Стэнли. Кросби обогнал Ягра и вышел на 2-е место по очкам в истории «Питтсбурга»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Яромир Ягр Сидни Кросби видео НХЛ

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в игре 2-го раунда плей-офф с «Вашингтоном» (6:2, 2-0 в серии) сделал две голевые передачи.

    Канадец набрал 148-е (53+95) очко в матчах Кубка Стэнли и вышел на 2-е место в истории «пингвинов», превзойдя Яромира Ягра – 147 (65+82).

    Лидирует по этому показателю Марио Лемье – 172 (76+96) очка.

    В 7 играх текущего турнира на счету Кросби 11 (4+7) очков, и он занимает 3-е место в гонке бомбардиров вслед за одноклубниками Евгением Малкиным и Филом Кесселом.

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