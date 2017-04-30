Капитан Сидни Кросби в игре 2-го раунда плей-офф с «Вашингтоном» (6:2, 2-0 в серии) сделал две голевые передачи.

Канадец набрал 148-е (53+95) очко в матчах Кубка Стэнли и вышел на 2-е место в истории «пингвинов», превзойдя – 147 (65+82).

Лидирует по этому показателю Марио Лемье – 172 (76+96) очка.

В 7 играх текущего турнира на счету Кросби 11 (4+7) очков, и он занимает 3-е место в гонке бомбардиров вслед за одноклубниками Евгением Малкиным и Филом Кесселом.