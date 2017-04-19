НХЛ. Бобровский прервал 7-матчевую серию поражений
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский в игре первого раунда плей-офф с «Питтсбургом» (5:4, счет в серии – 1-3) отразил 27 бросков из 31.
Россиянин прервал 7-матчевую серию поражений с учетом регулярного чемпионата НХЛ.
По итогам голосования на официальном сайте лиги Бобровский – главный претендент на «Везину Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона).
Кроме того, Бобровский стал лучшим вратарем чемпионата по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.
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