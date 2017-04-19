Вратарь «Коламбуса» в игре первого раунда плей-офф с «Питтсбургом» (5:4, счет в серии – 1-3) отразил 27 бросков из 31.

Россиянин прервал 7-матчевую серию поражений с учетом регулярного чемпионата .

По итогам голосования на официальном сайте лиги Бобровский – главный претендент на «Везину Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона).

Кроме того, Бобровский стал лучшим вратарем чемпионата по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.