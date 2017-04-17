НХЛ. Бобровский проиграл 7-й матч подряд
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (4:5 ОТ, счет в серии – 0-3) отразил 42 бросков из 47.
С учетом регулярного чемпионата НХЛ россиянин потерпел 7-е поражение подряд.
По итогам голосования на официальном сайте лиги Бобровский – главный претендент на «Везину Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона).
Кроме того, Бобровский стал лучшим вратарем чемпионата по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.
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