Защитник университета Денвера Уилл Бутчер рассказал, что встретился с генменеджером «Колорадо» Джо Сакиком, чтобы обсудить свое будущее.

15 августа Бутчер может стать неограниченно свободным агентом, если не подпишет контракт с «Эваланш».

«Я сказал Сакику, что сейчас мне не нужно предлагать контракт. Я хотел встретиться с ним и поговорить о том, как я провел сезон, что они думают, какая у них будет философия. Мои родители приедут в ближайший уик-энд, и я хочу поговорить с ними перед тем, как клуб что-нибудь предложит мне.

Сакик рассказал мне об изменениях в программе, о том, что они хотят стать моложе и все в таком роде. Сказал ему, что свяжусь с ним. Я рассматриваю все варианты сейчас и не хочу торопиться. Не надо никуда спешить, у меня есть время», – сказал Бутчер.

В этом сезоне Бутчер выиграл приз лучшему игроку студенческого хоккея США.

В 42 матчах нынешнего сезона 22-летний Бутчер набрал 37 (7+30) очков при полезности «+27».

Он был выбран «Колорадо» в 5-м раунде драфта НХЛ-2013 под общим 123-м номером.