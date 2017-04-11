Букмекерская компания Bovada представила свою версию фаворитов на победу в Кубке Стэнли в этом сезоне.

«Чикаго» – коэффициент на победу 5

«Вашингтон» – 5,5

«Миннесота», «Питтсбург» – 9

«Коламбус» – 11

«Анахайм», «Монреаль», «Рейнджерс», «Сан-Хосе» – 15

«Эдмонтон» – 17

«Калгари, «Бостон», «Нэшвилл», «Торонто» – 26

«Оттава» – 29

«Сент-Луис» – 34

Ставки на то, что в финале Кубка Стэнли сыграют «Вашингтон» и «Чикаго» принимаются с коэффициентом 9, «Вашингтон» и «Миннесота» – с коэффициентом 16.