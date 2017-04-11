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    НХЛ. Букмекеры считают «Чикаго» и «Вашингтон» главными фаворитами Кубка Стэнли

    Теги Питтсбург Рейнджерс Оттава Монреаль Торонто Бостон Вашингтон Кубок Стэнли Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Миннесота Калгари Эдмонтон Анахайм Сан-Хосе НХЛ ставки на спорт

    Букмекерская компания Bovada представила свою версию фаворитов на победу в Кубке Стэнли в этом сезоне.

    «Чикаго» – коэффициент на победу 5

    «Вашингтон» – 5,5

    «Миннесота», «Питтсбург» – 9

    «Коламбус» – 11

    «Анахайм», «Монреаль», «Рейнджерс», «Сан-Хосе» – 15

    «Эдмонтон» – 17

    «Калгари, «Бостон», «Нэшвилл», «Торонто» – 26

    «Оттава» – 29

    «Сент-Луис» – 34

    Ставки на то, что в финале Кубка Стэнли сыграют «Вашингтон» и «Чикаго» принимаются с коэффициентом 9, «Вашингтон» и «Миннесота» – с коэффициентом 16.

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