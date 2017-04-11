НХЛ. Букмекеры считают «Чикаго» и «Вашингтон» главными фаворитами Кубка Стэнли
Букмекерская компания Bovada представила свою версию фаворитов на победу в Кубке Стэнли в этом сезоне.
«Чикаго» – коэффициент на победу 5
«Вашингтон» – 5,5
«Миннесота», «Питтсбург» – 9
«Коламбус» – 11
«Анахайм», «Монреаль», «Рейнджерс», «Сан-Хосе» – 15
«Эдмонтон» – 17
«Калгари, «Бостон», «Нэшвилл», «Торонто» – 26
«Оттава» – 29
«Сент-Луис» – 34
Ставки на то, что в финале Кубка Стэнли сыграют «Вашингтон» и «Чикаго» принимаются с коэффициентом 9, «Вашингтон» и «Миннесота» – с коэффициентом 16.
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