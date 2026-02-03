Экс-форвард «Авангарда» Бут отказался надевать радужную форму в матче чемпионата Великобритании. «Файф Флайерс» не стали ее использовать и выразили сожаление из-за случившегося

Дэвид Бут отказался играть в радужной форме.

Игрок «Файф Флайерс» Дэвид Бут отказался надевать радужную форму перед матчем с «Гилфорд Флэймс» в чемпионате Великобритании (1:6).

Шотландский клуб планировал посвятить эту игру местному ЛГБТ*-сообществу. В предыдущие годы игроки команды выходили на такие матчи в специальных джерси.

Однако бывший нападающий «Авангарда », «Адмирала » и минского «Динамо » отказался играть в радужной форме. В свою очередь, клуб решил изменить планы: хоккеисты должны были выйти в тематических джерси не на саму игру, а на разминку. Бута не устроило и это – он не стал участвовать в разминке. Радужная форма с его фамилией также была снята с аукциона, на котором ежегодно собираются средства для благотворительных мероприятий, связанных с ЛГБТ*.

Когда прибывшим на матч представителям благотворительной организации, поддерживающей ЛГБТ*, сообщили о решении не использовать радужные джерси на игре, они сразу же покинули арену, отказавшись принимать пожертвования.

«Мы знаем, что члены нашего сообщества испытали боль и разочарование из-за наших решений. Мы искренне сожалеем о том, какое влияние это оказало, и понимаем, почему это вызвало недовольство среди сообщества.

Мы будем размышлять над этим, продолжим прислушиваться к мнению других и будем работать над тем, чтобы наши ценности лучше отражались в наших дальнейших действиях», – заявили в клубе.

Отметим, что Бут получил травму ноги на 5-й минуте этого матча.

* – Международное движение ЛГБТ признано экстремистским в России, его деятельность запрещена на территории РФ.