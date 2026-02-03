  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-форвард «Авангарда» Бут отказался надевать радужную форму в матче чемпионата Великобритании. «Файф Флайерс» не стали ее использовать и выразили сожаление из-за случившегося
32

Экс-форвард «Авангарда» Бут отказался надевать радужную форму в матче чемпионата Великобритании. «Файф Флайерс» не стали ее использовать и выразили сожаление из-за случившегося

Дэвид Бут отказался играть в радужной форме.

Игрок «Файф Флайерс» Дэвид Бут отказался надевать радужную форму перед матчем с «Гилфорд Флэймс» в чемпионате Великобритании (1:6).

Шотландский клуб планировал посвятить эту игру местному ЛГБТ*-сообществу. В предыдущие годы игроки команды выходили на такие матчи в специальных джерси.

Однако бывший нападающий «Авангарда», «Адмирала» и минского «Динамо» отказался играть в радужной форме. В свою очередь, клуб решил изменить планы: хоккеисты должны были выйти в тематических джерси не на саму игру, а на разминку. Бута не устроило и это – он не стал участвовать в разминке. Радужная форма с его фамилией также была снята с аукциона, на котором ежегодно собираются средства для благотворительных мероприятий, связанных с ЛГБТ*.

Когда прибывшим на матч представителям благотворительной организации, поддерживающей ЛГБТ*, сообщили о решении не использовать радужные джерси на игре, они сразу же покинули арену, отказавшись принимать пожертвования. 

«Мы знаем, что члены нашего сообщества испытали боль и разочарование из-за наших решений. Мы искренне сожалеем о том, какое влияние это оказало, и понимаем, почему это вызвало недовольство среди сообщества.

Мы будем размышлять над этим, продолжим прислушиваться к мнению других и будем работать над тем, чтобы наши ценности лучше отражались в наших дальнейших действиях», – заявили в клубе. 

Отметим, что Бут получил травму ноги на 5-й минуте этого матча. 

* – Международное движение ЛГБТ признано экстремистским в России, его деятельность запрещена на территории РФ.

Опубликовал: Алексей Белоус
logoКХЛ
logoДэвид Бут
logoАвангард
logoАдмирал
logoДинамо Минск
чемпионат Великобритании
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
- Бэрримор, а что это за шум на улице?
- Гей парад, сэр
- А зачем он?
- Требуют однополой любви, сэр
- А им запрещают?
- Нет, сэр
- Тогда почему они шумят ?
- П...сы, сэр!
Ответ Алексaндр Молодкин
- Бэрримор, а что это за шум на улице? - Гей парад, сэр - А зачем он? - Требуют однополой любви, сэр - А им запрещают? - Нет, сэр - Тогда почему они шумят ? - П...сы, сэр!
А кто вам минусы ставит? Те самые, про кого анекдот? ))
Ответ te quiero
А кто вам минусы ставит? Те самые, про кого анекдот? ))
Баскервиль и Бэрримор?)
Пожертвования на ЛГБТ?!! Интересно на что..
Ответ ancifer2
Пожертвования на ЛГБТ?!! Интересно на что..
На зарплату ребят, которые собирают пожертвования
Ответ ancifer2
Пожертвования на ЛГБТ?!! Интересно на что..
На смазку!
На самом деле повесточка ЛГБТ наряду с глобальным потеплением, зелёной энергетикой и прочей хренью похоже потихоньку сливается. Дай бог чтобы это был безвозвратно.
Ответ Potapson
На самом деле повесточка ЛГБТ наряду с глобальным потеплением, зелёной энергетикой и прочей хренью похоже потихоньку сливается. Дай бог чтобы это был безвозвратно.
Придумают новую
Ответ Potapson
На самом деле повесточка ЛГБТ наряду с глобальным потеплением, зелёной энергетикой и прочей хренью похоже потихоньку сливается. Дай бог чтобы это был безвозвратно.
Сливаются, потому что сейчас реальных проблем в мире предостаточно, а именно военных конфликтов. Не до п.д.р.в сейчас...
Фигасе мужику ногу сломали за то что геев не поддержал. Суровая британская пропаганда.
Ответ 42mk@
Фигасе мужику ногу сломали за то что геев не поддержал. Суровая британская пропаганда.
надо сказать спасибо, что не надругались
Как же они виртуозно умеют пустословить:
Испытали разочарование
Мы будем размышлять над этим.
наши ценности, бла-бла-бла...
Когда начнут одевать какую нибудь форму , в поддержку, белых гетеросексуальных мужчин?
Создаётся впечатление ,что это тоже уже меньшинство
Когда прибывшим на матч представителям благотворительной организации, поддерживающей ЛГБТ*, сообщили о решении не использовать радужные джерси на игре, они сразу же покинули арену, отказавшись принимать пожертвования. 

Красавцы! Поступили, как мужики, отказавшись от грязных гетеросексуальных денег!
Одно слово- Мужик
Промыли мозги своей пропагандой кремлевской и пиндосам)
Помню за Флошку неплохо играл, а потом как-то резко сдулся. В Минске уже еле ноги волочил
Ответ Антон Никитин
Помню за Флошку неплохо играл, а потом как-то резко сдулся. В Минске уже еле ноги волочил
Возможно после убийства медведя в 2012, когда он снял и выложил видосик. Тогда общественность его жёстко прессанула..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
сегодня, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
сегодня, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
сегодня, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
сегодня, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
сегодня, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
сегодня, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
сегодня, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
сегодня, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
сегодня, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
Рекомендуем