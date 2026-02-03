«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» (6:5), отыгравшись с 1:5. Стэмкос забросил 5-ю и 6-ю шайбы «Предаторс», завершив 2-й такой камбэк в истории клуба

«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» (6:5), отыгравшись с 1:5.

«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис » (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

К середине второго периода «Предаторс» уступали со счетом 1:5, но затем забросили 5 шайб подряд и сумели выиграть в основное время.

Пятый и шестой гол клуба из Теннесси в этой игре записал в актив 35-летний форвард Стивен Стэмкос . Он стал 2-й звездой матча, также в тройку вошли защитник Роман Йоси (0+4) и форвард Райан О’Райлли (дубль).

Победный камбэк с отыгрышем дефицита в 4 шайбы стал вторым в истории клуба. В январе 2025 года «Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» (7:5), тоже уступая 1:5 к середине второго периода.