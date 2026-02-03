Меркулов побил рекорд фарм-клуба «Бостона» по очкам – 211 в регулярках АХЛ. Форвард играет за «Провиденс» с 2022 года

Георгий Меркулов побил рекорд фарм-клуба «Бостона» по очкам.

Нападающий системы «Бостона» Георгий Меркулов побил рекорд «Провиденса » по очкам в регулярных чемпионатах АХЛ .

25-летний россиянин выступает за фарм-клуб «Брюинс» с 2022 года. За это время он провел 240 матчей и набрал 211 (84+127) очков. В НХЛ у него 11 игр и 0+1.

Меркулов превзошел достижение Энди Хилберта – 210 результативных действий за 234 матча с 2001 по 2005 год. Отметим, что Хилберт сыграл более 250 игр в НХЛ после ухода из «Бостона ».

Действующий контракт Меркулова рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне у него 14+18 в 39 матчах.