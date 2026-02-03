Меркулов побил рекорд фарм-клуба «Бостона» по очкам – 211 в регулярках АХЛ. Форвард играет за «Провиденс» с 2022 года

  • Спортс
Георгий Меркулов побил рекорд фарм-клуба «Бостона» по очкам.

Нападающий системы «Бостона» Георгий Меркулов побил рекорд «Провиденса» по очкам в регулярных чемпионатах АХЛ.

25-летний россиянин выступает за фарм-клуб «Брюинс» с 2022 года. За это время он провел 240 матчей и набрал 211 (84+127) очков. В НХЛ у него 11 игр и 0+1.

Меркулов превзошел достижение Энди Хилберта – 210 результативных действий за 234 матча с 2001 по 2005 год. Отметим, что Хилберт сыграл более 250 игр в НХЛ после ухода из «Бостона».

Действующий контракт Меркулова рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне у него 14+18 в 39 матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Провиденса»
Учитывая что Меркулов не задрафтован, я бы не сказал что он провалился в НХЛ
Он хотя бы попытался и достаточно долго. Может ещё получится
Сделал бы кто-нибудь материал об игроках, которые долго зависали в АХЛ а потом пусть не стали звёздами, но худо-бедно закрепились в НХЛ.
Их довольно много. У Войнова к примеру более 250 игр в АХЛ до того, как он закрепился в "Кингс". У Худобина и Брызгалова было под 200 матчей, а они вратари, тут еще сложнее.
Пора возвращаться в родной ЦСКА, центров не хватает в клубе.
Непонятно, сколько он еще будет млеть в Провиденсе. 11 матчей в НХЛ это мало, ему бы чуть больше времени дали и если никак то отпустили бы. Может где-то получилось бы получить контракт поприличнее и минуты.
Его никто и не держит особо, сам контракт продлил. Уже весной может прописку сменить, если тормозной Суини найдет подходящий обмен..
Второй Хохлачев походу растет
Последний год контракта. Ясно, что Бостон в нём не заинтересован, по крайней мере пробится в состав Бостона у его шансов нет. Тут либо обмен, либо КХЛ, либо новый контракт с фармом Бостона, или выход на рынок и поиск новой команды.
