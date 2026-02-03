  • Спортс
  • Роман Ротенберг: «Красная Машина Юниор-2014» прошла чемпионат Московской области без поражений – 18 побед и 207 шайб. Они следовали нашему девизу – «Играй, забивай, играй»
28

Роман Ротенберг: «Красная Машина Юниор-2014» прошла чемпионат Московской области без поражений – 18 побед и 207 шайб. Они следовали нашему девизу – «Играй, забивай, играй»

Роман Ротенберг: «Красная Машина Юниор-2014» прошла чемпионат МО без поражений.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о достижениях школы «Красная Машина-Юниор».

«Команда «Красная Машина Юниор-2014» установила рекорд академии!

Ребята прошли чемпионат Московской области без единого поражения: 18 побед в 18 матчах и 207 заброшенных шайб – в среднем 11,5 за игру. «Красная Машина Юниор» следовала нашему девизу – «Играй, забивай, играй» – и подтвердила его на льду. Очень мощный результат для детской команды и показатель того, как они работают каждый день на тренировках.

Спасибо Правительству Московской области за поддержку детского спорта и внимание к развитию хоккея в регионе – без такой системной работы невозможны ни школа, ни чемпионат такого уровня.

Отдельная благодарность нашим партнерам. Ваша поддержка помогает создавать для детей отличные условия: качественный лед, экипировка, турниры и возможность расти внутри сильной системы.

Поздравляю команду, тренерский штаб и родителей. Продолжаем работать – это только начало» – написал в соцсетях Ротенберг.

Отметим, что «Красная Машина-Юниор», выступающая в Olimpbet МХЛ, проиграла 42 матча из 45 и занимает последнее место в сводной таблице лиги.

Ротенберг о развитии хоккея: «У нас планы на 20 лет: улучшать инфраструктуру, методики, упражнения. Учим тренеров правильно работать. Программа «Красная машина» – единый стандарт»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Политика
детский хоккей
28 комментариев
"Хоккей, Улица, Играй, Легко, Отважно" :)
Ответ Габорик
"Хоккей, Улица, Играй, Легко, Отважно" :)
Лучший !
Ответ Габорик
"Хоккей, Улица, Играй, Легко, Отважно" :)
Кувалду возьми и цепь,
Не маши ими напрасно!
А шину бей!
Точно и безызбежно
В первенстве Московской области нет нормальных команд, которые могут составить конкуренцию. Зато в первенстве Москвы, где играют Локомотив, Динамо и Спартак, его хваленая команда меньше 10 шайб не пропускала :)
Ответ serious fan
В первенстве Московской области нет нормальных команд, которые могут составить конкуренцию. Зато в первенстве Москвы, где играют Локомотив, Динамо и Спартак, его хваленая команда меньше 10 шайб не пропускала :)
Так это типичная тактика Ротенберга: много пафосных слов, бросить пыль в глаза, а уровень турнира и соперников никто проверять не будет массово.
Яички в кулачок и на пятачок ©
По игре "КМ"-14 могу сказать только следующее. Состав явно формируется не по спортивному принципу с учетом того, что сын Ротенберга несмотря на свой возраст (он 15 г.р), является капитаном команды 14 г.р и выходит в первом звене. К парню вопросов никаких, он делает все от него зависящее, другой вопрос, что его хоккейные навыки развиты настолько, что он и в команде 15 г.р - это условно 3-4 звено, ну не тянет никак ни ногами, ни руками. А вот его напарники Султангареев, Михалев и часто Зверев, которые выходят играть рядом с ним, вот кто действительно мотор команды, но даже их усилий недостаточно с учетом того что при нахождении Ротенберга-мл. команда все равно что играет в меньшинстве. Для отца и самого игрока, самый лучший вариант обратить свое внимание на команду 2015 г.р, а 14 г.р оставить на будущее, в силу тех условий если будет явная прогрессия в игре. А так конечно смешно это наблюдать, когда игрок стоит постоянно на прямых ногах, проигрывает и в движении и в динамике, и просто в анализе игры, но создается такое впечатление что буквально не уходит с площадки.
Понятно почему РР интересует 14-й год прежде всего... А при этом 13-й год 20 поражений в 20 матчах в Первенстве Москвы, 12-й год на последнем месте тоже. Система работает?
"Отметим, что «Красная Машина-Юниор», выступающая в Olimpbet МХЛ, проиграла 42 матча из 45 и занимает последнее место в сводной таблице лиги."
Вот это очень красиво добавили)
Приплетай - прислоняйся - приплетай
Почему играть два раза а забивать всего лишь один?
Ответ CaSpeR-13
Почему играть два раза а забивать всего лишь один?
Аха, дивный слоган. Походу Ротен сам придумал
Опять "200", где-то я уже это читал. Хотелось бы услышать его коммент о выступлении " Красной бибики" в МХЛ
Так в области и соперников нормальных нет, а как игры против столичных команд?
Рекомендуем