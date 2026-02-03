Роман Ротенберг: «Красная Машина Юниор-2014» прошла чемпионат МО без поражений.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг рассказал о достижениях школы «Красная Машина-Юниор».

«Команда «Красная Машина Юниор-2014» установила рекорд академии!

Ребята прошли чемпионат Московской области без единого поражения: 18 побед в 18 матчах и 207 заброшенных шайб – в среднем 11,5 за игру. «Красная Машина Юниор» следовала нашему девизу – «Играй, забивай, играй» – и подтвердила его на льду. Очень мощный результат для детской команды и показатель того, как они работают каждый день на тренировках.

Спасибо Правительству Московской области за поддержку детского спорта и внимание к развитию хоккея в регионе – без такой системной работы невозможны ни школа, ни чемпионат такого уровня.

Отдельная благодарность нашим партнерам. Ваша поддержка помогает создавать для детей отличные условия: качественный лед, экипировка, турниры и возможность расти внутри сильной системы.

Поздравляю команду, тренерский штаб и родителей. Продолжаем работать – это только начало» – написал в соцсетях Ротенберг.

Отметим, что «Красная Машина-Юниор », выступающая в Olimpbet МХЛ, проиграла 42 матча из 45 и занимает последнее место в сводной таблице лиги.

Ротенберг о развитии хоккея: «У нас планы на 20 лет: улучшать инфраструктуру, методики, упражнения. Учим тренеров правильно работать. Программа «Красная машина» – единый стандарт»