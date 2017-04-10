сегодня, 06:35 Кубок Стэнли. Определились все пары 1-го раунда Теги Питтсбург Рейнджерс Оттава Монреаль Торонто Бостон Вашингтон Кубок Стэнли Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Миннесота Калгари Эдмонтон Анахайм Сан-Хосе НХЛ Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ. Восток Вашингтон – Торонто Питтсбург – Коламбус Монреаль – Рейнджерс Оттава – Бостон Запад Чикаго – Нэшвилл Миннесота – Сент-Луис Анахайм – Калгари Эдмонтон – Сан-Хосе
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.