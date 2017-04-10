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    Кубок Стэнли. Определились все пары 1-го раунда

    Теги Питтсбург Рейнджерс Оттава Монреаль Торонто Бостон Вашингтон Кубок Стэнли Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Миннесота Калгари Эдмонтон Анахайм Сан-Хосе НХЛ

    Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

    Восток

    Вашингтон – Торонто

    Питтсбург – Коламбус

    Монреаль – Рейнджерс

    Оттава – Бостон

    Запад

    Чикаго – Нэшвилл

    Миннесота – Сент-Луис

    Анахайм – Калгари

    Эдмонтон – Сан-Хосе

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