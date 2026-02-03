Селебрини 4-м в сезоне НХЛ набрал 80+ очков – за 54 матча. В истории лиги только Гретцки и Кросби достигали этой отметки быстрее среди игроков до 20 лет

Макклин Селебрини 4-м в сезоне НХЛ пересек отметку 80 очков.

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:6).

В активе 19-летнего канадца 81 (28+53) балл в 54 играх в текущем сезоне.

В гонке бомбардиров лиги он занимает 4-е место, уступая Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 95 очков в 56 играх), Нэтану Маккиннону («Колорадо», 91 в 54) и Никите Кучерову («Тампа», 86 в 49).

В истории НХЛ только 2 игрока в возрасте до 20 лет быстрее набирали 80 очков за сезон. Это Уэйн Гретцки (1979/80 и 1980/81, «Эдмонтон», за 50 и 45 игр соответственно) и Сидни Кросби (2006/07, «Питтсбург», 47 игр).