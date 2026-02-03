Мухамадуллин забил «Чикаго» во 2-м матче после травмы. У защитника «Сан-Хосе» 3+4 в 25 играх в сезоне
Шакир Мухамадуллин забил «Чикаго» во 2-м матче после травмы.
Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:6).
На счету 24-летнего игрока стало 7 (3+4) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 16:17.
Матч с «Блэкхокс» стал для Мухамадуллина вторым после травмы, из-за которой он пропустил около месяца.
Сегодня Шакир (14:18, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 2 потери при 1 перехвате.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
О, Шакир. Здоровья и побольше игрового времени. Топ-6 за тобой, Уфа за тебя!
О, Шакир. Здоровья и побольше игрового времени. Топ-6 за тобой, Уфа за тебя!
Да, много травм - 4 травмы за 2 года. А так все шансы есть стать минимум топ-4 команды, тем более именно в защите у Сан-Хосе и нет никого особо из проспектов. Дикинсон есть. И наверное ещё Каньони можно назвать, но тут я не знаю, у него рост всего 5,9 футов, крайне мало для защитника, причём он явно не Хатсон тот же.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем