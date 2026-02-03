Мухамадуллин забил «Чикаго» во 2-м матче после травмы. У защитника «Сан-Хосе» 3+4 в 25 играх в сезоне

Шакир Мухамадуллин забил «Чикаго» во 2-м матче после травмы.

Защитник «Сан-Хосе » Шакир Мухамадуллин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго » (3:6).

На счету 24-летнего игрока стало 7 (3+4) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 16:17.

Матч с «Блэкхокс» стал для Мухамадуллина вторым после травмы, из-за которой он пропустил около месяца.

Сегодня Шакир (14:18, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 2 потери при 1 перехвате.