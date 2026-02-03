  • Спортс
  • Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ с учетом плей-офф (1817 очков), обогнав Дионна. Рекорд у Гретцки, Кросби идет на 5-м месте
Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ с учетом плей-офф (1817 очков), обогнав Дионна. Рекорд у Гретцки, Кросби идет на 5-м месте

Александр Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров НХЛ с учетом плей-офф .

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1). 

На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

За карьеру в рамках регулярок лиги – 1670 (919+751) балл в 1548 играх. С учетом плей-офф – 1817 (996+821) баллов в 1709 играх. 

Овечкин вошел в топ-10 лучших игроков в истории лиги по сумме набранных очков в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли, обогнав Марселя Дионна (1816 в 1397). 

Также в десятку входят Уэйн Гретцки (3237 в 1694), Марк Мессье (2181 в 1991), Яромир Ягр (2122 в 1941), Горди Хоу (2010 в 1924), Сидни Кросби («Питтсбург», 1946 в 1586), Рон Фрэнсис (1941 в 1902), Стив Айзерман (1940 в 1710), Марио Лемье (1895 в 1022) и Джо Сакик (1829 в 1550).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ведь не считали раньше очки в РС+ПО. Зачем это сейчас стали делать? РС одно, ПО совсем другое соревнование.
Ответ Melnikov1968
Ведь не считали раньше очки в РС+ПО. Зачем это сейчас стали делать? РС одно, ПО совсем другое соревнование.
Раньше и в футболе голевые передачи не считали, только голы. Сейчас и касания мяча стали считать
Ответ Melnikov1968
Ведь не считали раньше очки в РС+ПО. Зачем это сейчас стали делать? РС одно, ПО совсем другое соревнование.
Считали, но это такой рекод , неофициальный😎
Комментарий удален пользователем
Ответ Shamarin
Комментарий удален пользователем
С недосягаемой😬✌️🤣
