Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ с учетом плей-офф (1817 очков), обогнав Дионна. Рекорд у Гретцки, Кросби идет на 5-м месте

Александр Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров НХЛ с учетом плей-офф .

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (4:1).

На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

За карьеру в рамках регулярок лиги – 1670 (919+751) балл в 1548 играх. С учетом плей-офф – 1817 (996+821) баллов в 1709 играх.

Овечкин вошел в топ-10 лучших игроков в истории лиги по сумме набранных очков в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли, обогнав Марселя Дионна (1816 в 1397).

Также в десятку входят Уэйн Гретцки (3237 в 1694), Марк Мессье (2181 в 1991), Яромир Ягр (2122 в 1941), Горди Хоу (2010 в 1924), Сидни Кросби («Питтсбург», 1946 в 1586), Рон Фрэнсис (1941 в 1902), Стив Айзерман (1940 в 1710), Марио Лемье (1895 в 1022) и Джо Сакик (1829 в 1550).