Малкин набрал очки в 6-м матче подряд – 3+5 на отрезке. В сезоне у него 13+30 в 39 играх при полезности «+15»
Евгений Малкин набрал очки в 6-м матче подряд – 3+5 на отрезке.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал голевую передачу Егору Чинахову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:3).
39-летний россиянин продлил результативную серию до 6 игр (3+5 на отрезке).
В текущем сезоне у него 43 (13+30) очка в 39 играх при полезности «+15» (второй показатель в «Пингвинс», лучше только у защитника Райана Ши – «+23»).
Сегодня Малкин (15:51, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 3:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
И это притом , что он играет с травмой плеча …
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем