Малкин набрал очки в 6-м матче подряд – 3+5 на отрезке. В сезоне у него 13+30 в 39 играх при полезности «+15»

Евгений Малкин набрал очки в 6-м матче подряд – 3+5 на отрезке.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин сделал голевую передачу Егору Чинахову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:3).

39-летний россиянин продлил результативную серию до 6 игр (3+5 на отрезке).

В текущем сезоне у него 43 (13+30) очка в 39 играх при полезности «+15» (второй показатель в «Пингвинс», лучше только у защитника Райана Ши – «+23»).

Сегодня Малкин (15:51, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 3:1.