Фридман о новом контракте Панарина: «Он просил около 50 млн долларов, но сумма может оказаться ближе к 45 млн. Не знаю никого, кто дал бы 50 млн»
Фридман о новом контракте Панарина: просил около 50 млн долларов.
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном обмене Артемия Панарина и его новом контракте.
Ранее сообщалось, что на 34-летнего форварда «Рейнджерс» претендуют от 9 до 14 клубов НХЛ.
«Он просил около 50 миллионов долларов, а вчера кто-то сказал, что сумма может оказаться ближе к 45 млн.
Можно просить сколько угодно, но я все еще думаю, что он хочет продлить контракт с новым клубом. Я не знаю никого, кто давал бы 50 млн», – сказал Фридман.
Фридман заявил, что Панарин хочет подписать контракт на общую сумму 50 млн долларов: «Вашингтон» работает над обменом вместе с продлением»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В 2019-м Панарин подписывает огромный 7-ми летний контракт с «Рейнджерс» и на протяжении 6-ти лет становится лучшим бомбардиром команды в регулярных сезонах.
Что интересно Артемий по сути все 6 лет играл во втором звене и ни в одном из сезонов не был лидером по игровому времени среди нападающих «Рейнджерс».
И того серия, когда Панарин становился лучшим бомбардиром регулярного сезона в своих командах, составляет уже 8 лет.
К примеру у лучших бомбардиров НХЛ Кучерова и Маккиннона такие серии лишь 3 сезона ( 2023-2025). В этом сезоне они тоже лидируют по очкам в своих командах, и скорее всего продлят свои серии.
Панарин тоже лидер результативности в «Рейнджер» в последнем сезоне действующего контракта. У него 57 очков, на 2-м месте Зибанежад с 51-м очком.
Но так как Панарин выведен из состава «Рейнджер» из-за возможного обмена и не будет играть до паузу на Олимпиаду, и скорее всего покинет команду, эта серия вероятно может прерваться.
Напомню, что Панарин выиграл в сезоне 2023-2024 Кубок Президента.
4 по 13 норм.
"И того серия, когда Панарин становился лучшим бомбардиром регулярного сезона в своих командах, составляет уже 8 лет." - тупо уровень исполнителей в этих командах. Про плов мы скромно промолчим, верно?
"Напомню, что Панарин выиграл в сезоне 2023-2024 Кубок Президента." - в одиночку прям выиграл? Никто не помогал?
Не знаю никого, кто дал бы 35 млн"))