Фридман о новом контракте Панарина: «Он просил около 50 млн долларов, но сумма может оказаться ближе к 45 млн. Не знаю никого, кто дал бы 50 млн»

Фридман о новом контракте Панарина: просил около 50 млн долларов.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном обмене Артемия Панарина и его новом контракте.

Ранее сообщалось , что на 34-летнего форварда «Рейнджерс » претендуют от 9 до 14 клубов НХЛ.

«Он просил около 50 миллионов долларов, а вчера кто-то сказал, что сумма может оказаться ближе к 45 млн.

Можно просить сколько угодно, но я все еще думаю, что он хочет продлить контракт с новым клубом. Я не знаю никого, кто давал бы 50 млн», – сказал Фридман.

Фридман заявил, что Панарин хочет подписать контракт на общую сумму 50 млн долларов: «Вашингтон» работает над обменом вместе с продлением»