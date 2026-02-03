  • Спортс
  Фридман о новом контракте Панарина: «Он просил около 50 млн долларов, но сумма может оказаться ближе к 45 млн. Не знаю никого, кто дал бы 50 млн»
Фридман о новом контракте Панарина: «Он просил около 50 млн долларов, но сумма может оказаться ближе к 45 млн. Не знаю никого, кто дал бы 50 млн»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном обмене Артемия Панарина и его новом контракте.

Ранее сообщалось, что на 34-летнего форварда «Рейнджерс» претендуют от 9 до 14 клубов НХЛ.

«Он просил около 50 миллионов долларов, а вчера кто-то сказал, что сумма может оказаться ближе к 45 млн.

Можно просить сколько угодно, но я все еще думаю, что он хочет продлить контракт с новым клубом. Я не знаю никого, кто давал бы 50 млн», – сказал Фридман.

Фридман заявил, что Панарин хочет подписать контракт на общую сумму 50 млн долларов: «Вашингтон» работает над обменом вместе с продлением»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
В 2017 -м году Панарин перешел из «Чикаго» в «Коламбус» и в сезоне 17-18 стал лучшим бомбардиром в команде. В следующем сезон он снова стал лучшим бомбардиром.

В 2019-м Панарин подписывает огромный 7-ми летний контракт с «Рейнджерс» и на протяжении 6-ти лет становится лучшим бомбардиром команды в регулярных сезонах.

Что интересно Артемий по сути все 6 лет играл во втором звене и ни в одном из сезонов не был лидером по игровому времени среди нападающих «Рейнджерс».

И того серия, когда Панарин становился лучшим бомбардиром регулярного сезона в своих командах, составляет уже 8 лет.

К примеру у лучших бомбардиров НХЛ Кучерова и Маккиннона такие серии лишь 3 сезона ( 2023-2025). В этом сезоне они тоже лидируют по очкам в своих командах, и скорее всего продлят свои серии.

Панарин тоже лидер результативности в «Рейнджер» в последнем сезоне действующего контракта. У него 57 очков, на 2-м месте Зибанежад с 51-м очком.

Но так как Панарин выведен из состава «Рейнджер» из-за возможного обмена и не будет играть до паузу на Олимпиаду, и скорее всего покинет команду, эта серия вероятно может прерваться.

Напомню, что Панарин выиграл в сезоне 2023-2024 Кубок Президента.
4 по 13 норм.
"ни в одном из сезонов не был лидером по игровому времени среди нападающих «Рейнджерс»." - так он просто не тянет бегать по 30 минут, как остальные кони в НХЛ.

"И того серия, когда Панарин становился лучшим бомбардиром регулярного сезона в своих командах, составляет уже 8 лет." - тупо уровень исполнителей в этих командах. Про плов мы скромно промолчим, верно?

"Напомню, что Панарин выиграл в сезоне 2023-2024 Кубок Президента." - в одиночку прям выиграл? Никто не помогал?
В 2023-24? да в принципе в одиночку, без дураков:) 120 очков 49+71:) Кстати Харта заслуживал куда больше Маккинона. Второй бомбардир НйР тогда был Трочек с 77 баллами. Другое дело, что мне тоже кажется 50-в сумме жирновато. Вот как раз 40-к на 5 лет норм было бы.
А почему - бы и нет. Панара стабильный игрок. Ни разу не давал повода в себе усомниться. И 50 вполне на 4 года заслужил.
Ему уже 34 года, мало кто возьмет на себя риск, что Панарин в 37-38 лет будет играть на 12.5 млн в год. И не надо затирать про повышение потолка зарплат, он за 4 года (если за начальную отсечку брать следующий сезон) вырастет меньше чем на 10%, т.е. к 2029 году это будет все равно очень жирный контракт
Так могут контракт составить так, что большую часть денег они получат в первые два сезона, а в 37-38 будет играть за пару миллионов
будет контракт на пару лет с контендером, либо 4 года по максимальной цене где Алиса решит
50 миллионов это только 5лет по 10 лямов и никак иначе. Похоже Панарин расчитывает подписать контракт до конца карьеры, а это 5-6 лет, не более. Учитывая, что ему ещё 34 года, и он до сих пор набирает больше очка за игру, да и серьёзных травм у его нет, то такой вариант вполне возможен. Хотя сейчас невозможно понять кого выберет Панарин и какой пазл сложится в треугольнике клуб, город, сумма и срок контракта.
Будет 3 по 10.5 с контендером скриньте
Фридман в конце февраля: "Он просит 35 млн, но сумма может оказаться ближе к 30 млн.
Не знаю никого, кто дал бы 35 млн"))
Здесь многое зависит и от приоритетов самого Панарина, что для него важнее, подписать очередной жирный контракт, или возможность взять Чашку, хорошо, если получится и то и другое, это и будет определяющим, и решающим фактором в сроке и сумме контракта, а также, в каком клубе он окажется
ну, если просил "около пятидесяти", то ясно, что 50 вряд ли дадут. И вопрос - с какой стороны "ближе" к 45. Фридман он и есть Фридман.
Не дадут, так не дадут. Не торговаться что ли теперь)
подпишет 45 на 7, года через три-четыре выкупят. и деньги получит и кепку не перегрузит
