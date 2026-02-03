  • Спортс
  • «Флорида» проиграла 4 матча подряд и идет на последнем месте в дивизионе. Действующий чемпион НХЛ отстает от зоны плей-офф на 9 очков
«Флорида» проиграла 4 матча подряд и идет на последнем месте в дивизионе. Действующий чемпион НХЛ отстает от зоны плей-офф на 9 очков

«Флорида» проиграла 4 матча подряд и идет на 13-м месте на Востоке.

«Флорида» проиграла «Баффало» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ

Поражение стало для «Пантерс» 4-м подряд (все – в основное время). 

Команда под руководством Пола Мориса набрала 59 очков в 55 играх, занимая последнее место в Атлантическом дивизионе и 13-е – в Восточной конференции. 

Отставание клуба, выигравшего Кубок Стэнли в двух предыдущих сезонах, от зоны плей-офф составляет 9 очков.

В следующем матче «Флорида» примет «Бостон» (68 очков в 56 играх), сейчас занимающий вторую позицию wild card на Востоке. 

Бобровский пропустил 5+ шайб в 7-м матче в сезоне. Он отразил 15 из 20 бросков «Баффало», в моменте с 3-м голом «Сэйбрс» неудачно сыграл на выходе

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
37 комментариев
Бездарности). Взяли б пример с нас, динамовцев, проигрываем и проигрываем, а в зоне плей-офф остаёмся))
Ответ Буриков Василий
Бездарности). Взяли б пример с нас, динамовцев, проигрываем и проигрываем, а в зоне плей-офф остаёмся))
😁
Ответ Буриков Василий
Бездарности). Взяли б пример с нас, динамовцев, проигрываем и проигрываем, а в зоне плей-офф остаёмся))
да что там Динамо вон СКА вообще не заморачивается.
Устали, это нормально.
Не думаю, что мы отыграем отставание. Увы.
Да оно, наверное и не нужно. Слишком много травм. 3 финала не прошло бесследно.
Посмотрим, что будет в следующем году
Накопившаяся усталость за прошедшие 3 сезона, плюс решили как обычно сэкономить силы в регулярке, зайти в ПО с последнего места и начинать всех уничтожать, но травмы ведущих игроков поменяли эти планы
Фло устала , пусть отдохнут , мы наконец посмотрим на новых команд в финале
Ответ Александр Борисов
Фло устала , пусть отдохнут , мы наконец посмотрим на новых команд в финале
Интересно, хватит ли сил Эдмонтону доползти в финал
Ответ Night stalker
Интересно, хватит ли сил Эдмонтону доползти в финал
Да пройдут конечно, где надо лига поможет , тем более дивизон ультра позорный , с кем там играть то? С лос Анджелесом?)
Теперь понятно, что всё держалось на хоккеисте с российским отцом
Бяда(
Посмотрел кусочек игры с Баффало, где минуту играли 5на3. Чет как-то совсем безидейно. Когда у тебя в большинстве играют Родригез и Балинскис - дело дрянь (без негатива в сторону игроков, это отличных хоккеисты для боттом 6).
Победы в КС не даются так просто - оставляют следы травм ,физическую и психологическую накапливают усталость !
Надо было не Экблада и Маршанда продлевать, а искать "свежую кровь"...
Этот состав уже "наелся" до предела.
