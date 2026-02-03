«Флорида» проиграла 4 матча подряд и идет на последнем месте в дивизионе. Действующий чемпион НХЛ отстает от зоны плей-офф на 9 очков
«Флорида» проиграла 4 матча подряд и идет на 13-м месте на Востоке.
«Флорида» проиграла «Баффало» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для «Пантерс» 4-м подряд (все – в основное время).
Команда под руководством Пола Мориса набрала 59 очков в 55 играх, занимая последнее место в Атлантическом дивизионе и 13-е – в Восточной конференции.
Отставание клуба, выигравшего Кубок Стэнли в двух предыдущих сезонах, от зоны плей-офф составляет 9 очков.
В следующем матче «Флорида» примет «Бостон» (68 очков в 56 играх), сейчас занимающий вторую позицию wild card на Востоке.
Бобровский пропустил 5+ шайб в 7-м матче в сезоне. Он отразил 15 из 20 бросков «Баффало», в моменте с 3-м голом «Сэйбрс» неудачно сыграл на выходе
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Да оно, наверное и не нужно. Слишком много травм. 3 финала не прошло бесследно.
Посмотрим, что будет в следующем году
Посмотрел кусочек игры с Баффало, где минуту играли 5на3. Чет как-то совсем безидейно. Когда у тебя в большинстве играют Родригез и Балинскис - дело дрянь (без негатива в сторону игроков, это отличных хоккеисты для боттом 6).
Этот состав уже "наелся" до предела.