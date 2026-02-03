Бучневич набрал 2+1 в матче с «Нэшвиллом». У него 8 очков в последних 6 играх и 33 в 56 в сезоне

Павел Бучневич набрал 2+1 в матче с «Нэшвиллом».

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (5:6).

На счету 30-летнего россиянина стало 33 (11+22) балла в 56 играх в сезоне при полезности «минус 15». При этом в последних 6 встречах у него 8 (3+5) баллов.

Сегодня Бучневич (17:53, «+1») реализовал 2 из 6 бросков в створ и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 1:1, эффективность на точке вбрасывания – 22% (выиграл 2 попытки из 9).