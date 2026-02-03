  • Спортс
  • «Колорадо» проиграл «Детройту» (0:2), не забив впервые за 88 матчей с учетом плей-офф – с февраля 2025 года. У Маккиннона нет очков в 3 из 4 последних игр
«Колорадо» проиграл «Детройту» (0:2), не забив впервые за 88 матчей с учетом плей-офф – с февраля 2025 года. У Маккиннона нет очков в 3 из 4 последних игр

«Колорадо» проиграл «Детройту» (0:2), не забив впервые с февраля 2025 года.

«Колорадо» проиграл «Детройту» (0:2) в регулярном чемпионате НХЛ

«Эвеланш» не забросили ни одной шайбы впервые с 4 февраля 2025 года, когда уступили «Ванкуверу» (0:3) в матче регулярки. 

Результативная серия денверцев продлилась 80 матчей (27 игр в прошлой регулярке, 53 в текущей), с учетом плей-офф-2025 – 87. 

Команда под руководством Джареда Беднара продолжает лидировать в общей таблице лиги – 81 очко в 54 играх. 

У форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона нет набранных очков в 3 последних играх из 4. У него 3 (2+1) балла на отрезке при полезности «минус 5». 

30-летний канадец занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги (91 очко в 54 играх, 40+51), отставая на 4 балла от форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (95 очков в 56 играх, 34+61) при 2 играх в запасе. 

На 3-м месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (86 в 49, 28+58). У него 1 игра в запасе по сравнению с Макинноном и 3 – с Макдэвидом. 

Хоккей настолько очистился, что «Детройт» возвращается в плей-офф

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
17 комментариев
Повезло что 2024 подарили Харт, так бы и остался с Колдером и Линдсеем.
Ответ v3
Повезло что 2024 подарили Харт, так бы и остался с Колдером и Линдсеем.
толборай
Ответ v3
Повезло что 2024 подарили Харт, так бы и остался с Колдером и Линдсеем.
Есть ощущение, что среди большой четвёрки Куч, Коннор, Леон и Бигмак, больше всех ради очков рвёт пятую точку именно последний, при этом ноль Арт Россов. Но зато в этом году вероятен Ришар, что тоже будет большим успехом.
Скорее всего подраслабили булки, морально тяжело напрягаться на полную катушку, все равно очков пока прилично, а Олимпиада для многих большой вызов и где то эти мысли сковывают тот запал и если что-то в игре пошло не так, переломить не получается.
Самоликвидация Мака из гонки за Арт Росс в прямом эфире , Никите осталось скушать 5 очков от одного и матч в запасе и второго в Тампы 3 матча в запасе
Ответ Александр Борисов
Самоликвидация Мака из гонки за Арт Росс в прямом эфире , Никите осталось скушать 5 очков от одного и матч в запасе и второго в Тампы 3 матча в запасе
Легко сказать... Хотя Макди может и сбавить обороты когда команда обеспечит плэйофф, всё-таки Арт Россов у него предостаточно, сейчас о КС думает
Ответ klimkamnev
Легко сказать... Хотя Макди может и сбавить обороты когда команда обеспечит плэйофф, всё-таки Арт Россов у него предостаточно, сейчас о КС думает
С игровым временем под 23 минуты не прям не напрягается он , хотя с таким дивизионом , где ты по сути единственная команда , можно реально не напрягаться до самого финала конфы
Похоже нагружается перед олимпиадой. Там будет лучший.
Ожидаемый спад продолжается, как и все прогнозировали. С таким большинством трудно будет в плей-офф, хотя и меньшинство на высоке. Отличное время совершить пару обменов. Можно центра в 3 звено присмотреть. Колтона махнуть или Валеру, или обоих.
