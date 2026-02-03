«Колорадо» проиграл «Детройту» (0:2), не забив впервые за 88 матчей с учетом плей-офф – с февраля 2025 года. У Маккиннона нет очков в 3 из 4 последних игр

«Колорадо» проиграл «Детройту» (0:2), не забив впервые с февраля 2025 года.

«Колорадо» проиграл «Детройту » (0:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Эвеланш» не забросили ни одной шайбы впервые с 4 февраля 2025 года, когда уступили «Ванкуверу » (0:3) в матче регулярки.

Результативная серия денверцев продлилась 80 матчей (27 игр в прошлой регулярке, 53 в текущей), с учетом плей-офф-2025 – 87.

Команда под руководством Джареда Беднара продолжает лидировать в общей таблице лиги – 81 очко в 54 играх.

У форварда «Колорадо » Нэтана Маккиннона нет набранных очков в 3 последних играх из 4. У него 3 (2+1) балла на отрезке при полезности «минус 5».

30-летний канадец занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги (91 очко в 54 играх, 40+51), отставая на 4 балла от форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (95 очков в 56 играх, 34+61) при 2 играх в запасе.

На 3-м месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (86 в 49, 28+58). У него 1 игра в запасе по сравнению с Макинноном и 3 – с Макдэвидом.

Хоккей настолько очистился, что «Детройт» возвращается в плей-офф