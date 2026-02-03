Стэмкос вошел в топ-20 лучших снайперов в истории НХЛ (609 шайб), обогнав Сиссарелли. Он 11-й игрок в истории лиги, забивший 100 победных голов

Стивен Стэмкос вошел в топ-20 лучших снайперов в истории НХЛ (609 шайб).

Форвард «Нэшвилла » Стивен Стэмкос сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (6:5), завершив камбэк своей команды со счета 1:5.

В текущем сезоне у 35-летнего канадца 41 (27+14) очко в 55 играх при полезности «минус 15».

За карьеру в рамках регулярок – 1231 (609+622) балл в 1219 играх.

Стэмкос вошел в топ-20 лучших снайперов в истории лиги, обогнав Дино Сиссарелли (608 шайб в 1232 играх). На 19-м месте идет Бобби Халл (610 в 1063).

Рекорд лиги принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон», 919 в 1548). Среди действующих игроков Стэмкоса опережает еще только Сидни Кросби («Питтсбург», 652 в 1406).

Кроме того, Стэмкос стал 11-м игроком в истории лиги, забросившим 100 победных шайб в регулярках. Рекорд у Овечкина (140), второе место среди действующих игроков у Кросби (104).