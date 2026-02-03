КХЛ. СКА обыграл «Динамо» Минск, «Шанхай» уступил «Авангарду», «Сочи» проиграл ЦСКА, «Металлург» победил «Ладу»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Металлург» победил «Ладу» (3:2), СКА обыграл «Динамо» Минск (4:3 Б), «Шанхай» уступил «Авангарду» (3:5), «Сочи» проиграл ЦСКА (1:3).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
