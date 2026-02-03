«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд и стал ближе к зоне плей-офф. Команда Карбери отстает от 3-го места в дивизионе на 2 очка

«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд и приблизился к зоне плей-офф.

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Выигранный матч стал для «Кэпиталс» 3-м подряд. До этого были обыграны «Детройт» (4:3 Б) и «Каролина» (4:3 ОТ).

За счет победы над идущим выше в таблице соперником по Столичному дивизиону команда под руководством Спенсера Карбери стала ближе к зоне плей-офф.

У «столичных» 63 очка в 57 играх, они отстают на 2 очка от идущих на 3-м месте в дивизионе «Айлендерс » (65 в 56). В следующем матче соперником «Вашингтона » будет «Филадельфия».