Козлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Ребятам тяжело давалось играть: 5-й матч через день, с переездами. Было как в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь или нет?»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:1).
– Волевая победа над хорошим соперником, соседом в турнирной таблице. Все понимали важность матча – и мы, и они. Хорошо, что реализовали свои моменты, а Вязовой был на высоте, как и все последние матчи.
Ребятам тяжело давалось играть, пятая встреча через день, с переездами. Было ощущение, как бывает в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь ты или нет? Но мы доехали. Ребята проявили характер и дотерпели до конца.
– Вы специально режиссируете матчи с «Нефтехимиком»? Ведь действительно один к одному.
– Если бы я такими способностями обладал, то все было бы намного проще в жизни. Но я такими способностями не обладаю. Как получается, так получается, – сказал Козлов.
У Автомобилиста не так много проходных матчей осталось. Домашнее начало плэй-офф зависит от нас самих. Надо забирать "свои" игры.