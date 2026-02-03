Козлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Ребятам тяжело давалось играть: 5-й матч через день, с переездами. Было как в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь или нет?»

Виктор Козлов высказался о победе «Салавата Юлаева» над «Нефтехимиком».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:1).

– Волевая победа над хорошим соперником, соседом в турнирной таблице. Все понимали важность матча – и мы, и они. Хорошо, что реализовали свои моменты, а Вязовой был на высоте, как и все последние матчи.

Ребятам тяжело давалось играть, пятая встреча через день, с переездами. Было ощущение, как бывает в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь ты или нет? Но мы доехали. Ребята проявили характер и дотерпели до конца.

– Вы специально режиссируете матчи с «Нефтехимиком»? Ведь действительно один к одному.

– Если бы я такими способностями обладал, то все было бы намного проще в жизни. Но я такими способностями не обладаю. Как получается, так получается, – сказал Козлов.