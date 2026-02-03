  • Спортс
  • Козлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Ребятам тяжело давалось играть: 5-й матч через день, с переездами. Было как в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь или нет?»
11

Козлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Ребятам тяжело давалось играть: 5-й матч через день, с переездами. Было как в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь или нет?»

Виктор Козлов высказался о победе «Салавата Юлаева» над «Нефтехимиком».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:1).

– Волевая победа над хорошим соперником, соседом в турнирной таблице. Все понимали важность матча – и мы, и они. Хорошо, что реализовали свои моменты, а Вязовой был на высоте, как и все последние матчи.

Ребятам тяжело давалось играть, пятая встреча через день, с переездами. Было ощущение, как бывает в машине, когда лампочка загорается. И ты гадаешь: доедешь ты или нет? Но мы доехали. Ребята проявили характер и дотерпели до конца.

– Вы специально режиссируете матчи с «Нефтехимиком»? Ведь действительно один к одному.

– Если бы я такими способностями обладал, то все было бы намного проще в жизни. Но я такими способностями не обладаю. Как получается, так получается, – сказал Козлов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
11 комментариев
Молодцы, Уфа с победой 💚
Молодцы, хороший темп набрали, главное сейчас правильно востоновиться и не сбавляя обороты доиграть до плей офф.
Что-то не понял: какие переезды? Какая пятая игра? Вторая игра дома! А так с победой, молодцы!
Ответ Добрый Мухомор
Что-то не понял: какие переезды? Какая пятая игра? Вторая игра дома! А так с победой, молодцы!
пятая игра в графике "через день", с учетом выезда. вот на выезде и были переезды из города в город. Или ты живёшь одной домашней серией?
надо сохранить темп в четвёрку надо
Ошибки Салават Юлаева... Первая ошибка это Потапов... Вторая ошибка, дайте Вязовому видеть момент броска. Убирайте с экрана Сафоновых и Яшкиных....С остальным Вязик справится ... Баширов если не подпишешь Вязика на следующий год.... Будешь ГЛАВНЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОЛХОЗА.... Всех с победой !!!
многое решит выезд на дальний восток по итогу котрого будет ясно останимся на этой позиции или буде ниже выше вряд ли по потерянным очкам отсьаем на 8 баллов -многовато
В теории можно и Авто обойти
Ответ Shaiba Bash
В теории можно и Авто обойти
по потерянным 8 очей,многовато будет...,хотя..
Ответ Shaiba Bash
В теории можно и Авто обойти
Думаю не в теории, а фактически можем обойти. И должны обойти.
У Автомобилиста не так много проходных матчей осталось. Домашнее начало плэй-офф зависит от нас самих. Надо забирать "свои" игры.
