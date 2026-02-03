Шмалц с 3+1, Донато с 2+2 и Йоси с 0+4 – звезды дня в НХЛ
Ник Шмалц, Райан Донато и Роман Йоси – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – защитник «Нэшвилла» Роман Йоси с ассистентским покером в матче с «Сент-Луисом» (6:5). Передачи швейцарца помогли «Предаторс» отыграться с 1:5 и победить.
Вторая звезда – форвард «Чикаго» Райан Донато с 4 (2+2) очками в матче с «Сан-Хосе» (6:3).
Первая звезда – форвард «Юты» Ник Шмалц с 4 (3+1) очками в матче с «Ванкувером» (6:2). Хет-трик стал для американца третьим за карьеру в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Шмалц нормальный контракт получит летом
В Юте?
А вот это уже сложный вопрос ))
