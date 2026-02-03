Шмалц с 3+1, Донато с 2+2 и Йоси с 0+4 – звезды дня в НХЛ

Ник Шмалц, Райан Донато и Роман Йоси – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – защитник «Нэшвилла » Роман Йоси с ассистентским покером в матче с «Сент-Луисом» (6:5). Передачи швейцарца помогли «Предаторс» отыграться с 1:5 и победить.

Вторая звезда – форвард «Чикаго » Райан Донато с 4 (2+2) очками в матче с «Сан-Хосе» (6:3).

Первая звезда – форвард «Юты» Ник Шмалц с 4 (3+1) очками в матче с «Ванкувером» (6:2). Хет-трик стал для американца третьим за карьеру в лиге.