Шмалц с 3+1, Донато с 2+2 и Йоси с 0+4 – звезды дня в НХЛ

Ник Шмалц, Райан Донато и Роман Йоси – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ

Третья звезда – защитник «Нэшвилла» Роман Йоси с ассистентским покером в матче с «Сент-Луисом» (6:5). Передачи швейцарца помогли «Предаторс» отыграться с 1:5 и победить. 

Вторая звезда – форвард «Чикаго» Райан Донато с 4 (2+2) очками в матче с «Сан-Хосе» (6:3). 

Первая звезда – форвард «Юты» Ник Шмалц с 4 (3+1) очками в матче с «Ванкувером» (6:2). Хет-трик стал для американца третьим за карьеру в лиге. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Шмалц нормальный контракт получит летом
Ответ Alex K
Шмалц нормальный контракт получит летом
В Юте?
Ответ Коршунов-73
В Юте?
А вот это уже сложный вопрос ))
