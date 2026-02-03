«Ак Барс» вывел Яруллина из списка травмированных. Защитник не играет с 21 сентября из-за разрыва «крестов»
«Ак Барс» вывел Альберта Яруллина из списка травмированных.
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин выведен клубом из списка травмированных. Ранее хоккеист отправился с командой на выезд в Новосибирск и Челябинск.
Яруллин не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 21 сентября. Сообщалось, что у него был разрыв крестообразной связки колена.
32-летний защитник провел в этом сезоне 6 матчей и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
ну вот зачем? долечить надо было все до конца сезона спокойно! итак в обороне беда, а тут еще Альберта если выпустят...
Ну на одного зихера прибавилось.
