«Ак Барс» вывел Яруллина из списка травмированных. Защитник не играет с 21 сентября из-за разрыва «крестов»

Защитник «Ак Барса » Альберт Яруллин выведен клубом из списка травмированных. Ранее хоккеист отправился с командой на выезд в Новосибирск и Челябинск.

Яруллин не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 21 сентября. Сообщалось , что у него был разрыв крестообразной связки колена.

32-летний защитник провел в этом сезоне 6 матчей и не отметился результативными действиями.

