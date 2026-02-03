Сергачев забил «Ванкуверу» броском от синей линии – 9-й гол в сезоне. У него 38 очков в 56 играх

Михаил Сергачев забил «Ванкуверу» броском от синей линии – 9-й гол в сезоне.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (6:2).

Он забил в большинстве броском в касание от синей линии.

На счету 27-летнего россиянина стало 38 (9+29) очков в 56 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

Сегодня Сергачев (23:50, «+2») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 перехват и получил малый штраф.