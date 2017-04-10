НХЛ. «Торонто» принимает «Коламбус», «Эдмонтон» – «Ванкувер» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 апреля, 00.00, «Barclays Center»
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- Дата проведения
- 10 апреля, 00.00, «Amalie Arena»
- 0:1 – 13 Каррье (Богосян, А. Нюландер)
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- Дата проведения
- 10 апреля, 00.00, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 10 апреля, 01.00, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 10 апреля, 01.00, «Scottrade Center»
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- Дата проведения
- 10 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
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- Дата проведения
- 10 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
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- Дата проведения
- 10 апреля, 02.00, «Verizon Center»
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- Дата проведения
- 10 апреля, 03.30, «Honda Center»
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- Дата проведения
- 10 апреля, 04.00, «Rogers Place»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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