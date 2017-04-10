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    НХЛ. «Торонто» принимает «Коламбус», «Эдмонтон» – «Ванкувер» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Торонто Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Детройт Сент-Луис Коламбус Ванкувер Колорадо Эдмонтон Анахайм Лос-Анджелес НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Айлендерс – Оттава 1:0 (1 период)
    Дата проведения
    10 апреля, 00.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 3 Лэдд (Куини, Бойчак)

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    Тампа-Бэй – Баффало 0:1 (1 период)
    Дата проведения
    10 апреля, 00.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 13 Каррье (Богосян, А. Нюландер)

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Детройт – Нью-Джерси 2:0 (1 период)
    Дата проведения
    10 апреля, 00.00, «Joe Louis Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 7 Шейэн (Хелм, Нильсен)
    2:0 – 11 Татар (Зеттерберг, Нюквист)

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    Торонто – Коламбус
    Дата проведения
    10 апреля, 01.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

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    Сент-Луис – Колорадо
    Дата проведения
    10 апреля, 01.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео

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    Рейнджерс – Питтсбург
    Дата проведения
    10 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

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    Филадельфия – Каролина
    Дата проведения
    10 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео

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    Вашингтон – Флорида
    Дата проведения
    10 апреля, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео

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    Анахайм – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    10 апреля, 03.30, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

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    Эдмонтон – Ванкувер
    Дата проведения
    10 апреля, 04.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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