  Владимир Крикунов: «В КХЛ нужно было оставить трехочковую систему. 3 балла мотивируют больше атаковать в концовках, когда равный счет. Хоккей будет поинтереснее»
23

Крикунов оценил идею вернуться к трехочковой системе в КХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил идею вернуться к трехочковой системе в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее экс-тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев в своем блоге на Спортсе’’ предложил перейти на трехочковую систему в КХЛ: «Сейчас команды почти не атакуют в последние минуты матчей. А если за победу дают 3 балла, уже есть смысл идти на риск».

«Я согласен с этой идеей, в КХЛ нужно было оставить трехочковую систему. Три очка за чистую победу в основное время – более справедливая оценка результата.

Три очка мотивируют команды больше атаковать, выкладываться в концовках, когда равный счет. При такой системе хоккей будет поинтереснее», – сказал Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
23 комментария
Вот тут дед дело говорит,это просто честнее
Можно и двухочковую оставить, но ввести правило - победитель получает все. И ни какие 2очка победителю и 1 очко проигравшему, если матч не закончился в основное время.
Ответ maximusdevil
Можно и двухочковую оставить, но ввести правило - победитель получает все. И ни какие 2очка победителю и 1 очко проигравшему, если матч не закончился в основное время.
вот это здравая мысль, можно даже вообще одно очко победителю и ноль очков проигравшему если не хватило смелости и умения в основное время все решить.
трехочковая система приводила к определению восьмёрок уже в середине декабря, сейчас хоть какая-то интрига возможна
Ответ цэсемьэр
трехочковая система приводила к определению восьмёрок уже в середине декабря, сейчас хоть какая-то интрига возможна
У вас с математикой как? Никак? Как это вообще влияет на восьмерых. Ты выиграл 10 матчей соперник 5 , если двухочковая система, то межлу вами 10 очков разноцв если трехочковое то 15 но те же самые 5 матчей побед. И там и там одинарный отрыв в 5 матчей. Второй команде как надо было выиграть 5 матчей что бы догнать первую так и есть. Это же базовая математика.
Разницу тут в том что если кто то из них в вновь в овертайме то в двух очковое это полноценная победа и полноценные два очков а вот трех очковая с тебя забирает один бал, что и повышает желание выиграть в основное время
Ответ ilya1809
У вас с математикой как? Никак? Как это вообще влияет на восьмерых. Ты выиграл 10 матчей соперник 5 , если двухочковая система, то межлу вами 10 очков разноцв если трехочковое то 15 но те же самые 5 матчей побед. И там и там одинарный отрыв в 5 матчей. Второй команде как надо было выиграть 5 матчей что бы догнать первую так и есть. Это же базовая математика. Разницу тут в том что если кто то из них в вновь в овертайме то в двух очковое это полноценная победа и полноценные два очков а вот трех очковая с тебя забирает один бал, что и повышает желание выиграть в основное время
слишком много слов, лень даже читать.
смотрю хоккей уже больше 30 лет, причём с трибуны.
говорю по факту - сейчас чемпионат плотнее и интереснее.
Пошла волна. Может продавят наконец. А то уже мочи нет смотреть, как при ничейном счёте пол 3-го периода команды старательно катаются до дележа очков. Даже в футболе давно ушли в 3-очковую, чтобы от ничьих избавиться.
Безусловно нужно возвращать более справедливую 3х очковую систему
Почему то в НХЛ двухочковая и никто не ноет !
Ответ Александр Тараканов
Почему то в НХЛ двухочковая и никто не ноет !
Вы еще посмотрите, как в НХЛ выходят в плей-офф)) Там «Нью-Джерси» с 91 очком заходят напрямую в плей-офф, а вот «Оттава» с 97 — через уайлд кард. Из-за этого у «Оттавы» еще и посев хуже.
Смотреть на лучших надо, но это не значит, что все надо слепо копировать. То, что у них с таблицей происходит и посевом, это в целом не самое лучшее решение. Как и, собственно, что к некоторым командам ты ездишь раз в 2 года.
