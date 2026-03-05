Владимир Крикунов: «В КХЛ нужно было оставить трехочковую систему. 3 балла мотивируют больше атаковать в концовках, когда равный счет. Хоккей будет поинтереснее»
Крикунов оценил идею вернуться к трехочковой системе в КХЛ.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил идею вернуться к трехочковой системе в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Ранее экс-тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев в своем блоге на Спортсе’’ предложил перейти на трехочковую систему в КХЛ: «Сейчас команды почти не атакуют в последние минуты матчей. А если за победу дают 3 балла, уже есть смысл идти на риск».
«Я согласен с этой идеей, в КХЛ нужно было оставить трехочковую систему. Три очка за чистую победу в основное время – более справедливая оценка результата.
Три очка мотивируют команды больше атаковать, выкладываться в концовках, когда равный счет. При такой системе хоккей будет поинтереснее», – сказал Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Разницу тут в том что если кто то из них в вновь в овертайме то в двух очковое это полноценная победа и полноценные два очков а вот трех очковая с тебя забирает один бал, что и повышает желание выиграть в основное время
смотрю хоккей уже больше 30 лет, причём с трибуны.
говорю по факту - сейчас чемпионат плотнее и интереснее.
Смотреть на лучших надо, но это не значит, что все надо слепо копировать. То, что у них с таблицей происходит и посевом, это в целом не самое лучшее решение. Как и, собственно, что к некоторым командам ты ездишь раз в 2 года.