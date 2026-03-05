Владимир Крикунов: «В КХЛ нужно было оставить трехочковую систему. 3 балла мотивируют больше атаковать в концовках, когда равный счет. Хоккей будет поинтереснее»

Крикунов оценил идею вернуться к трехочковой системе в КХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил идею вернуться к трехочковой системе в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее экс-тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев в своем блоге на Спортсе’’ предложил перейти на трехочковую систему в КХЛ: «Сейчас команды почти не атакуют в последние минуты матчей. А если за победу дают 3 балла, уже есть смысл идти на риск».

«Я согласен с этой идеей, в КХЛ нужно было оставить трехочковую систему. Три очка за чистую победу в основное время – более справедливая оценка результата.

Три очка мотивируют команды больше атаковать, выкладываться в концовках, когда равный счет. При такой системе хоккей будет поинтереснее», – сказал Крикунов.