«Торонто» обменял Николя Руа в «Колорадо» на выборы в 1-м и 5-м раундах драфта
Взамен «Мэйпл Лифс» получат условный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2027 и условный выбор в пятом раунде драфта-2026.
Если выбор «Колорадо» в первом раунде драфта 2027 года окажется в топ-10, «Эвеланш» отдаст «Торонто» свой незащищенный выбор в первом раунде драфта-2028.
На данный момент у «Колорадо» есть 3 выбора в пятом раунде драфта-2026. Самый низкий из них будет передан «Торонто» в рамках сделки.
Руа в нынешнем сезоне провел 59 матчей и набрал 20 (5+15) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торонто»
Руа же игрок 30-40 очков за сезон в Вегасе. Игрок под ПО, габаритный, надёжный. Разве что медленный, что не совсем игра Эвс. Хороший трейд.
Там ещё выменяли защитника довольно хорошего из Предс, Бланкенберга, будет в ротации, более агрессивная версия Жирара.
А пики ... всё равно это поздние выборы. Здесь же готовые игроки уже под поход.
Остался, наверно, последний мув в этот дедлайн. Возможно крайка ещё вымениют.
Пока четвёрку точно за дедлайн можно поставит. Кулак, Бланкенберг, Руа. Глубины, габаритов, агрессии добавили.
Колорадо, похоже пошло ва- банк.