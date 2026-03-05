«Торонто» обменял Николя Руа в «Колорадо» на выборы в 1-м и 5-м раундах драфта

«Торонто» обменял Николя Руа в «Колорадо».

«Торонто» обменял нападающего Николя Руа в «Колорадо ».

Взамен «Мэйпл Лифс» получат условный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2027 и условный выбор в пятом раунде драфта-2026.

Если выбор «Колорадо» в первом раунде драфта 2027 года окажется в топ-10, «Эвеланш» отдаст «Торонто» свой незащищенный выбор в первом раунде драфта-2028.

На данный момент у «Колорадо» есть 3 выбора в пятом раунде драфта-2026. Самый низкий из них будет передан «Торонто » в рамках сделки.

Руа в нынешнем сезоне провел 59 матчей и набрал 20 (5+15) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.