«Торонто» обменял Николя Руа в «Колорадо» на выборы в 1-м и 5-м раундах драфта

«Торонто» обменял Николя Руа в «Колорадо».

«Торонто» обменял нападающего Николя Руа в «Колорадо».

Взамен «Мэйпл Лифс» получат условный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2027 и условный выбор в пятом раунде драфта-2026.

Если выбор «Колорадо» в первом раунде драфта 2027 года окажется в топ-10, «Эвеланш» отдаст «Торонто» свой незащищенный выбор в первом раунде драфта-2028.

На данный момент у «Колорадо» есть 3 выбора в пятом раунде драфта-2026. Самый низкий из них будет передан «Торонто» в рамках сделки.

Руа в нынешнем сезоне провел 59 матчей и набрал 20 (5+15) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торонто»
руа в лавинах, уже интересно.
Конечно не Кадри или РОР, но видимо там полцарства надо было отдать.
Руа же игрок 30-40 очков за сезон в Вегасе. Игрок под ПО, габаритный, надёжный. Разве что медленный, что не совсем игра Эвс. Хороший трейд.
Там ещё выменяли защитника довольно хорошего из Предс, Бланкенберга, будет в ротации, более агрессивная версия Жирара.
А пики ... всё равно это поздние выборы. Здесь же готовые игроки уже под поход.
Остался, наверно, последний мув в этот дедлайн. Возможно крайка ещё вымениют.

Пока четвёрку точно за дедлайн можно поставит. Кулак, Бланкенберг, Руа. Глубины, габаритов, агрессии добавили.
Ответ AndyRad93
Пусть Дадонова берут, контракт копеечный, опыт большой, в быстрый хоккей умеет.
Первый пик !..... ну нахер, новости больше не открываю...в двезду.
Пошли обмены... это круто до дэдлайна
1-й пик ? типа Колорадо ва-банк, получается ?
Коля хорош, ох хорош
Отдали 1 пик, пусть условный, за пусть и за отличного игрока, но в Боттоме.
Колорадо, похоже пошло ва- банк.
Ничушкина куда теперь... может в Юту?))
Его месяц в Ойлерс сватали, даже самого в интервью недавно спрашивали про эти слухи. Видимо Треливинг наотрез отказался от Манджипани. Обидно конечно, Руа помню по вегасу в прошлом ПО, нормальный игрок. Теперь снова в конкуренте.
19 решил уйти красиво ! позади выжженая земля, заблеванные столы и толпа пьяных баб) Потом утро, похмелье, кошмар....
