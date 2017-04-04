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    Роман Ротенберг: «Мы не сомневались в патриотизме Овечкина и других наших хоккеистов. Приятно, что у нас в сборной настоящие патриоты»

    Теги ФХР сборная России Александр Овечкин Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о заявлениях нападающих «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, которые рассказали о готовности поехать на Олимпиаду-2018.

    «Мы не сомневались в патриотизме Саши Овечкина и других наших хоккеистов. Но последнее слово все равно будет за НХЛ.

    Есть юридическая сторона контракта. Ситуация никак не меняется, просто приятно, что у нас в сборной такие люди, настоящие патриоты», – сказал Ротенберг.

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