Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о заявлениях нападающих «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, которые рассказали о готовности поехать на Олимпиаду-2018.

«Мы не сомневались в патриотизме Саши Овечкина и других наших хоккеистов. Но последнее слово все равно будет за НХЛ.

Есть юридическая сторона контракта. Ситуация никак не меняется, просто приятно, что у нас в сборной такие люди, настоящие патриоты», – сказал Ротенберг.

Александр Овечкин: «Я не передумал. Я собираюсь поехать на Олимпиаду»

Евгений Кузнецов: «Если НХЛ не разрешит нам поехать на Олимпиаду, то я все равно поеду в Южную Корею»