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    Евгений Кузнецов: «Если НХЛ не разрешит нам поехать на Олимпиаду, то я все равно поеду в Южную Корею»

    Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что готов поехать на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет НХЛ.

    «Надеюсь, НХЛ разрешит нам поехать, но если нет, то я все равно поеду в Южную Корею. Это в моем сердце», – заявил Кузнецов.

    Ранее Александр Овечкин также выразил намерение сыграть на Олимпийских играх.

    Напомним, вчера НХЛ официально объявила, что не отпустит игроков на Олимпиаду-2018.

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