Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что готов поехать на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет НХЛ.

«Надеюсь, НХЛ разрешит нам поехать, но если нет, то я все равно поеду в Южную Корею. Это в моем сердце», – заявил Кузнецов.

Ранее Александр Овечкин также выразил намерение сыграть на Олимпийских играх.

Напомним, вчера НХЛ официально объявила, что не отпустит игроков на Олимпиаду-2018.