НХЛ может объявить решение по участию в Олимпиаде в течение 7-10 дней

НХЛ может объявить решение по участию игроков лиги в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в течение ближайших 7-10 дней, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По его сведениям, лига склоняется к тому, чтобы сделать заявление до старта плей-офф текущего сезона.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига, скорее всего, откажется от участия в Олимпиаде.

Комиссионер НХЛ: «Исходя из того, как все складывается, наших игроков не будет на Олимпиаде»