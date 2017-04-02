Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ может объявить решение по участию в Олимпиаде в течение 7-10 дней

    Теги Гэри Беттмэн НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Эллиотт Фридман

    НХЛ может объявить решение по участию игроков лиги в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в течение ближайших 7-10 дней, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

    По его сведениям, лига склоняется к тому, чтобы сделать заявление до старта плей-офф текущего сезона. 

    Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига, скорее всего, откажется от участия в Олимпиаде. 

    Комиссионер НХЛ: «Исходя из того, как все складывается, наших игроков не будет на Олимпиаде»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться